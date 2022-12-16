16 Ara 2022 - 16:10- Gündem

YÖK Duyurdu! TR-YÖS Kabul Sınavı 29 Ocak 2023’te Yapılacak! TR-YÖS Sınavı Nedir? Amacı Nedir?

Yükseköğretim Kurulunun yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak üzere başlattığı "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı" (TR-YÖS) 29 Ocak 2023 tarihinde; Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dilde, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında 23 ülkede uygulanacak.