YÖK Duyurdu! TR-YÖS Kabul Sınavı 29 Ocak 2023’te Yapılacak! TR-YÖS Sınavı Nedir? Amacı Nedir?

Konuya ilişkin detaylar web sayfamızda yayımlanan haberin bağlantısında yer almaktadır. www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2022/tr-yos-29-ocak-2023-te-yapilacak.aspxBülten ve grafikler ektedir. İyi çalışmalar dileriz.
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Yükseköğretim Kurulunun yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak üzere başlattığı "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı" (TR-YÖS) 29 Ocak 2023 tarihinde; Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dilde, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında 23 ülkede uygulanacak.