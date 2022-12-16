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YÖK Duyurdu! TR-YÖS Kabul Sınavı 29 Ocak 2023’te Yapılacak! TR-YÖS Sınavı Nedir? Amacı Nedir?

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Yükseköğretim Kurulunun yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak üzere başlattığı "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı" (TR-YÖS) 29 Ocak 2023 tarihinde; Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dilde, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında 23 ülkede uygulanacak.
YÖK Duyurdu! TR-YÖS Kabul Sınavı 29 Ocak 2023’te Yapılacak! TR-YÖS Sınavı Nedir? Amacı Nedir? mask
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Konuya ilişkin detaylar web sayfamızda yayımlanan haberin bağlantısında yer almaktadır. www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2022/tr-yos-29-ocak-2023-te-yapilacak.aspxBülten ve grafikler ektedir. İyi çalışmalar dileriz.
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16 Ara 2022 - 16:10 - Gündem

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