Ankara Haber; Sincan Kadın Kadına Aile Sohbetleri’nin Konuğu “Hafız ve Yazar Merve Gülcemal”

Milli ve manevi değerlerimizle aile hayatına dair bilgilerin paylaşıldığı, her ay değerli isimlerin konuk olduğu “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” programında Hafız ve yazar Merve Gülcemal Sincanlı kadınlarla buluştu. Lale Konferans salonunu dolduran Sincanlı hanımların Merve Gülcemal’e ilgisi büyüktü.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın da katıldığı programda aile içi iletişimin önemine vurgu yapılırken çocukların kişisel gelişiminde manevi duyguların etkisi de gündeme getirildi.

Özellikle gençler ve kadınlar için yaptığı projeleriyle dikkat çeken Başkan Ercan, hanımlara yaptığı konuşmada “Klasik belediyecilik anlayışında da en iyisini yapmaya devam edeceğiz ama insan odaklı, sanatı, kültürü içinde barındırmayan bir belediyeciliği düşünemem. Göreve geldiğim günden itibaren Millet Kıraathanelerinden, Gençlik Merkezlerine, şef yetiştiren Gastro Akademi’den, sanatçı yetiştiren Konservatuvara, Dijital Dönüşüm Akademisine pek çok proje yaptık.

Sıfır atık ve Geri Dönüşüm projeleriyle Sincan’ı farklı bir noktaya taşıma gayretindeyiz. Şehre estetik dokunuşları da önemsiyoruz, sokak ve caddelerdeki aydınlatmalarla bu sağlıyoruz. Aslında şehrin en büyük güzelliği sizlersiniz. Siz kadınlarımıza hizmet için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi. Programın açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan, “çocuklarımızın ve gençlerimizin yarınlara daha iyi hazırlanması için biz annelerin üzerine daha çok görev düşüyor.

Bu nedenle Kadın Kadına Aile Sohbetleri’ni yapıyoruz ve gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken Sincanlı Hanımlara Kültür Gezisi müjdesi de verdi. Kadına Kadına Aile Sohbetleri’nin ardından çekilişle seçilen kadınlarla birlikte yapılan Kültür Gezisinin bu ayki durağı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Millet Camisi oldu.

İlahiyatçı yazar Merve Gülcemal, Sincanlı kadınlarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra aile hayatında eşlere düşen sorumluluklar ve aile huzurunu sağlayacak dinamiklerle ilgili sohbet etti. Unutulan bazı değerlerin altını çizen Gülcemal, aile içinde kadın ve erkeğin eş olarak birbirine göstermesi gereken saygı konusunda Hz. Muhammed’in (s.a.v) örnek alınması gerektiğini belirtti.