16 Ara 2022 - 12:17- Belediyeler G: 16 Ara 2022 - 12:18

Ankara Haber; Pursaklar’da Camiler Her Daim Tertemiz...

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Pursaklar Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için ilçedeki tüm camileri düzenli olarak temizleyip, dezenfekte ediyor.
Ankara Haber; Pursaklar’da Camiler Her Daim Tertemiz... mask
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Pursaklar Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için ilçedeki tüm camileri düzenli olarak temizleyip, dezenfekte ediyor. Temiz, hijyenik ve sağlıklı bir Pursaklar anlayışıyla hareket ederek kapsamlı temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bütün camilerin temizliğini yaparak, halkın huzur içinde ibadet etmelerini sağlıyor.

Belediye ekipleri, vatandaşların vakit namazlarında rahat bir şekilde ibadet edebilmesi için cami içindeki halılar makinelerle süpürülüp yıkanırken, ayakkabılıklar, kapı, cam ve duvarlar silinip, minberler ayrıntılı bir şekilde temizlenerek cami cemaatinin kullanımına hazır hale getiriliyor. 

‘‘Camilerimiz, hemşerilerimizin bir araya geldiği, ibadet ederken dertleşip, sohbet ettiği alanların başında gelmektedir’’

Camilerin iç ve dış temizliğinin periyodik olarak gerçekleştirildiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Tüm ilçemizi büyük özenle temizlediğimiz gibi cami ve ibadethanelerimizi de düzenli olarak temizleme konusunda çok hassasız. Çünkü camilerimiz, hemşerilerimizin bir araya geldiği, ibadet ederken dertleşip, sohbet ettiği alanların başında gelmektedir. Bizlerde bu doğrultu da hareket ederek ilçemizde bulunan camilerimizi en ince ayrıntısına kadar titizlikle temizliyoruz’’ dedi.

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16 Ara 2022 - 12:17 - Belediyeler

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