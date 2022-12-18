Ankara Haber; Geleceğin Pasta Şefleri Sincan Gastro Akademide Yetişiyor! Hem Öğrendiler, Hem Tatılar...

Renk Renk pastalar, kurabiyeler… Sincan Belediyesi Gastro Akademi öğrencileri birbirinden renkli ve lezzetli pastalar yaparak hünerlerini sergiledi. Öğrenciler hem öğrendi hem uyguladı hem de afiyetle yedi.

Türk ve dünya mutfağında yer alan birbirinden lezzetli tariflerin hünerli ellerle buluştuğu Gastro Akademi’de pastacılık kursu da kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Eğitim alan kursiyerler pasta ve çeşitlerinin yapımını uzman eğitmenler tarafından uygulamalı olarak öğreniyor.

HEM ÖĞRENDİLER HEM TATTILAR

Ders sonunda ortaya çıkan pastalar adeta lezzet şöleni yaşattı. Kursiyerler öğrendiklerini uygulayarak ortaya renkli bir tatlı sofrası çıkardı. Ders sonunda yaptıkları lezzetli pasta ve kurabiyeleri afiyetle yediler.

Kursa katılanlar, “Gastro Akademiye geldikten sonra daha güzel ve lezzetli pastalar yapıyorum. Böyle bir imkânı bize sağlayan Sincan Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan’a teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Gastro Akademi’de özellikle pastane pastacılığı üzerine eğitimler verdiklerini belirten pastacılık eğitmeni Gökçe Erol, kursiyerlere şeker hamuru, krema ve ganaj yapımının yanında mutfak teknikleri de öğrettiklerini ifade etti. Erol ayrıca pastaları soslar ve dekorlarla süslerken, bunlar hakkında bilgiler de verildiğini söyledi. Pastacılık kursu Salı ve Perşembe günleri saat 13.00 ile 17.00 arası gerçekleşiyor.