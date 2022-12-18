Altınpark Yüzme Havuzu Sil Baştan İnşa Ediyor! Havuzlar 2023 Yazına Hazır... Altınpark Yüzme Havuzu Açık mı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2011 yılında yaşanan kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ve kaderine terk edilen Altınpark Yüzme Havuzu’nu sil baştan inşa ediyor. 10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak yeni tesis, yarı olimpik iki havuzunun yanı sıra çocuk havuzu, spor salonu, fitness ve saunasıyla 2023 yılı yaz aylarında hizmet vermeye başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte yıllardır atıl durumda bulunan, bakımsızlık nedeniyle çürüyen ya da çeşitli nedenlerle zarar gören tesisleri ve spor komplekslerini yenileyerek Ankaralılarla buluşturmaya devam ediyor.

2011 yılında yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ve sonrasında atıl hâle gelen Altınpark Yüzme Havuzu ABB tarafından yeniden inşa ediliyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmaları sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Atıl durumdaki Altınpark Yüzme Havuzu'nu kaderine terk etmedik. Sil baştan inşa ederek 2023 yazında vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. 10 bin 500 m² kapalı alana sahip yeni tesisimizde; yarı olimpik ve çocuk havuzu, spor salonu, sauna gibi birçok etkinlik alanı yer alacak” dedi.

10 BİN 500 METREKARE KAPALI ALANA SAHİP OLACAK

Çatısının çökmesinin ardından kaderine terk edilen eski havuzun yerine inşa edilen yeni tesis 10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Tesiste; 25 metre uzunluk ve 12,5 metre genişliğe sahip 2 yarı olimpik yetişkin havuzu, 13 metre uzunluğunda ve 6,5 metre genişliğinde 2 çocuk havuzu, macera duşu, spor salonu, sauna, fitness, buhar odası ve kafeteryanın yer alacağı yeni tesisin 2023 yılının yaz aylarında tamamlanarak Başkentlilerin hizmetine açılması planlanıyor.

Yaz aylarında birçok ünlü sanatçının konserine ev sahipliği yapan Altınpark, yapımı devam eden tesisisin tamamlanmasıyla şehrin cazibe merkezlerinden birisi olacak.