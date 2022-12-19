19 Ara 2022 - 10:10- Belediyeler G: 19 Ara 2022 - 11:34

Ankara Haber; Mamak’ta Gitar Rüzgarı Esti! Ankara Gitar Festivali Musiki Muallim Mektebi’nde yapıldı...

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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde Mamak Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 1. Uluslararası Ankara Gitar Festivali Musiki Muallim Mektebi’nde yapıldı. Mamak’ta gitar rüzgarı esti.
Ankara Haber; Mamak’ta Gitar Rüzgarı Esti! Ankara Gitar Festivali Musiki Muallim Mektebi’nde yapıldı... mask
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Musiki Muallim Mektebi, Başkent'in tercih edilen sergi, konser, tiyatro salonları arasında yer alıyor. Dünya çapında kabul görmüş müzisyenler ve eğitmenler Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen “Gitar Festivalinde” kulakların pasını sildi.

Pedro JOIA, Lorenzo MİCHELİ, Vladimir KİRASİROV, Evgenia MARKOVA, Ricardo MOYANO, Mete Enver ASLAN, Erden SÖKMEN, Nağme YARKIN’ın verdiği mini konsere müzikseverler, büyük ilgi gösterdi. 

Gitarın üstadları, 4 gün boyunca Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde sergiledikleri resitallerle Mamaklılara unutulmaz bir festival yaşattı. Özellikle gençler, öğrenciler ücretsiz gerçekleştirilen konserleri yakından takip etti.  

Festivaller Merkezi: Mamak 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Biz her zaman kültür sanat etkinliklerimizle Mamaklı hemşehrilerimize en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Düzenlediğimiz festivaller, konserlerle Mamak artık festivallerin merkezi olarak anılıyor. Belediyecilik faaliyetlerimizi yürütürken vatandaşlarımızın kültürel ihtiyaçlarına da hitap ediyoruz” dedi. 
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19 Ara 2022 - 10:10 - Belediyeler

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