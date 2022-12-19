19 Ara 2022 - 10:44- Belediyeler G: 19 Ara 2022 - 11:35

Ankara Haber; Altındağ Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Açıldı! Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Nerede, İçinde Ne Var?

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Altındağ Belediyesi Altındağ’a yepyeni bir kütüphane ve gençlik merkezi kazandırdı. Battalgazi mahallesine yapılan kütüphane ve gençlik merkezi hizmete başladı.  Altındağ Belediyesi’nden 2 yatırım birden…
Ankara Haber; Altındağ Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Açıldı! Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Nerede, İçinde Ne Var? mask
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Mahalle sakinlerinin dört gözle beklediği kütüphane ve gençlik merkezi Battalgazi mahallesine güneş gibi doğdu. Gençler gençlik merkezine akın ederken, her yaştan mahalle sakini ise kütüphaneye koştu. 

“MAHALLEMİZİN 2 ÖNEMLİ İHTİYACINI GİDERDİK”

Battalgazi mahallesi için kütüphane ve gençlik merkezi yatırımının çok önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Aktif üye sayısı 40 bine yaklaşan mahalle kütüphanelerine gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyuz. Her yaştan Altındağlı vatandaşımız kütüphanelere büyük ilgi gösteriyor. Bu da bizi yeni kütüphaneler yapmak için motive ediyor.

Altındağ'a daha fazla kütüphane kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.  İçersinde derslikler, aktivite ve oyun salonlarının olduğu gençlik merkezinin de mahalle sakinlerine hayırlı olmasını temenni eden Başkan Balcı “Artık çocukların ve gençlerin belediyesi olarak biliniyor olmak çok güzel… Yaptığımız her işte önce yavrularımızın mutluluğunu gözetiyoruz. Onların yüzü güldükçe, biz de çok mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Balcı tüm gençleri gençlik merkezlerinden ve merkezlerin sunduğu ücretsiz imkanlardan faydalanmaya çağırdı.
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19 Ara 2022 - 10:44 - Belediyeler

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