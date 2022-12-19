19 Ara 2022 - 11:37- Belediyeler G: 19 Ara 2022 - 11:38

Ankara Haber; Pursaklar’da Hafta Sonu Tiyatro Keyfi! Hacivat-Karagöz Tiyatro Oyunu Çocuklarla...

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Kültür ve sanatla dolu dolu birbirinden güzel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturan Pursaklar Belediyesi, hafta sonu Hacivat-Karagöz tiyatro heyecanını çocuklarla buluşturdu.  
Ankara Haber; Pursaklar’da Hafta Sonu Tiyatro Keyfi! Hacivat-Karagöz Tiyatro Oyunu Çocuklarla... mask
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Pursaklar Yaşam Merkezinde müzikten resime, eğitimden kültüre, spordan el sanatlarına birçok farklı alanda gençlere ve çocuklara eğitim veren Pursaklar Belediyesi, minik çocuklara yönelik Hacivat-Karagöz tiyatro oyunu düzenledi.

Aralık ayını kültür ve sanat ayı olarak ilan eden Pursaklar Belediyesi tarafından Yaşam Merkezi Sinema Salonunda iki gün boyunca gerçekleştirilen Hacivat- Karagöz tiyatro oyununa yoğun ilgi gösteren çocuklar keyif dolu, heyecan dolu dakikalar yaşadı. 

‘‘Çocuklarımız için ne yapsak azdır’’

Eğitim de, kültür de, sanat da, spor da, eğlence de Pursaklar’ın başı çektiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Sanatın, kültürün ve sporun merkezi olan Yaşam Merkezimizde hafta sonunu çocuklarımız, doya doya geçirebilmeleri için Hacivat-Karagöz gölge oyunu düzenledik.

Çocuklarımızın eğitimde, kültürde, sporda, sanatta en iyi gelişimi gösterebilmeleri için faaliyetlerimize ve etkinliklerimize devam edecek. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. İlerleyen günlerde onların daha çok mutlu olacağı organizasyonlara imza atacağız’’ dedi. Program sonrası eğitici, öğretici ve eğlenceli etkinlikler düzenlediklerinden dolayı Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkürlerini ileten çocuklar, fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi. 

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19 Ara 2022 - 11:37 - Belediyeler

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