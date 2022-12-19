Ankara Haber; EGO Genel Müdürlüğü 80. Yaşını Kutluyor! EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş Anıtkabir'de...

Göreve geldiğimiz günden itibaren amacımız; merkezine insanı alan, çevreci, sağlıklı, ekonomik, konforlu, sürdürülebilir; eşit ve adil bir toplu ulaşım hizmeti sunmak oldu” dedi. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ile çalışanlar, EGO’nun '80.Kuruluş Yıl Dönümü'nde Anıtkabir’i ziyaret etti.

ALKAŞ’TAN İNSAN ODAKLI, ÇEVRECİ VE EKONOMİK ULAŞIM VURGUSU

Alkaş ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geçti. Alkaş'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Alkaş, EGO’nun 80. yılına ilişkin mesajını okudu. Mesajında insan odaklı, çevreci ve ekonomik ulaşım vurgusu yapan Alkaş şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Yüce Atatürk, EGO Genel Müdürlüğü çalışanları olarak 80. kuruluş yıl dönümümüzde huzurunuzda olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. İlkeleriniz, engin dünya görüşünüz, azminiz, kararlığınız; bir Cumhuriyet Kurumu olan EGO Genel Müdürlüğündeki tüm çalışanlarımıza yol göstermekte, ışık tutmaktadır.

Bu ışık doğrultusunda bizler de Başkentimize yakışır, çağdaş bir toplu taşıma hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren amacımız merkezine insanı alan, çevreci, sağlıklı, ekonomik, konforlu, sürdürülebilir; eşit ve adil bir toplu ulaşım hizmeti sunmak oldu. Sevgili ATA’m, rahat uyuyunuz. Emanetleriniz emin ellerdedir. Bizlere güveniniz.

çtığınız yolda, yılmadan yürümeye devam ediyoruz. Bizlere hedef gösterdiğiniz “Muasır Medeniyet” düzeyine erişmek için çalışma azminden vaz geçmiyor; en sıkıntılı zamanlarda bile asla umudumuzu kaybetmiyoruz. İlke ve devrimlerinize yürekten bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.”

“BİR ASIRLIK KOCA BİR ÇINARDIR EGO”

Anıtkabir’de düzenlenen törenden sonra açıklamalarda bulunan EGO Genel Müdürü Alkaş, “Ata’mızı ziyaret ederek ilke ve devrimlerine yürekten bağlılığımızı şükran, minnet ve özlem duygularımızı ifade ettik. EGO tarihimiz Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarına kadar uzanır. 1925’te kurulan sadece 50 beygir gücündeki bir santralle başlar bizim hikâyemiz.

Ülkemizin üzerinde tıpkı bir güneş gibi parıldayan Cumhuriyetimizin ülkeyi aydınlatması gibi bu santralde Cumhuriyetin kurulduğu alanları, caddeleri, sokakları, Meclis Binasını, Belediyeyi, Valilik Binasını aydınlatarak o yıllarda bu meydanlara ışık olmuştur. Ülkemizin kuruluş dönemine ışık olan aynı şekilde meydanları aydınlatan bir asırlık koca bir çınardır EGO Genel Müdürlüğü. EGO Genel Müdürlüğümüzün 80. yılını bir kez daha kutluyorum ve ‘nice 80 yıllara EGO’ diyorum” dedi.