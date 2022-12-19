19 Ara 2022 - 22:52- Belediyeler

Ankara Haber; EGO Genel Müdürlüğü 80. Yaşını Kutluyor! EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş Anıtkabir'de...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, “80. Kuruluş Yıl Dönümü”nü kutladı. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “Başkentimize yakışır, çağdaş bir toplu taşıma hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Ankara Haber; EGO Genel Müdürlüğü 80. Yaşını Kutluyor! EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş Anıtkabir'de... mask
+7
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Göreve geldiğimiz günden itibaren amacımız; merkezine insanı alan, çevreci, sağlıklı, ekonomik, konforlu, sürdürülebilir; eşit ve adil bir toplu ulaşım hizmeti sunmak oldu” dedi. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ile çalışanlar, EGO’nun '80.Kuruluş Yıl Dönümü'nde  Anıtkabir’i ziyaret etti.   

ALKAŞ’TAN İNSAN ODAKLI, ÇEVRECİ VE EKONOMİK ULAŞIM VURGUSU

Alkaş ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geçti. Alkaş'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Alkaş, EGO’nun 80. yılına ilişkin mesajını okudu. Mesajında insan odaklı, çevreci ve ekonomik ulaşım vurgusu yapan Alkaş şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Yüce Atatürk, EGO Genel Müdürlüğü çalışanları olarak 80. kuruluş yıl dönümümüzde huzurunuzda olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. İlkeleriniz, engin dünya görüşünüz, azminiz, kararlığınız; bir Cumhuriyet Kurumu olan EGO Genel Müdürlüğündeki tüm çalışanlarımıza yol göstermekte, ışık tutmaktadır.

Bu ışık doğrultusunda bizler de Başkentimize yakışır, çağdaş bir toplu taşıma hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren amacımız merkezine insanı alan, çevreci, sağlıklı, ekonomik, konforlu, sürdürülebilir; eşit ve adil bir toplu ulaşım hizmeti sunmak oldu. Sevgili ATA’m, rahat uyuyunuz. Emanetleriniz emin ellerdedir. Bizlere güveniniz.

çtığınız yolda, yılmadan yürümeye devam ediyoruz. Bizlere hedef gösterdiğiniz “Muasır Medeniyet” düzeyine erişmek için çalışma azminden vaz geçmiyor; en sıkıntılı zamanlarda bile asla umudumuzu kaybetmiyoruz. İlke ve devrimlerinize yürekten bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.” 

“BİR ASIRLIK KOCA BİR ÇINARDIR EGO”

Anıtkabir’de düzenlenen törenden sonra açıklamalarda bulunan EGO Genel Müdürü Alkaş, “Ata’mızı ziyaret ederek ilke ve devrimlerine yürekten bağlılığımızı şükran, minnet ve özlem duygularımızı ifade ettik. EGO tarihimiz Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarına kadar uzanır. 1925’te kurulan sadece 50 beygir gücündeki bir santralle başlar bizim hikâyemiz.

Ülkemizin üzerinde tıpkı bir güneş gibi parıldayan Cumhuriyetimizin ülkeyi aydınlatması gibi bu santralde Cumhuriyetin kurulduğu alanları, caddeleri, sokakları, Meclis Binasını, Belediyeyi, Valilik Binasını aydınlatarak o yıllarda bu meydanlara ışık olmuştur. Ülkemizin kuruluş dönemine ışık olan aynı şekilde meydanları aydınlatan bir asırlık koca bir çınardır EGO Genel Müdürlüğü. EGO Genel Müdürlüğümüzün 80. yılını bir kez daha kutluyorum ve ‘nice 80 yıllara EGO’ diyorum” dedi.

# Ankara Haber; Ego Genel Müdürlüğü 80 Yaşında!, ankara, ankara ego, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde Büyük İzdiham! Hafta Sonu Müzeyi 5 Bin Kişi Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde Büyük İzdiham! Hafta Sonu Müzeyi 5 Bin Kişi Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Cengiz Aytmatov 94’üncü Doğum Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
Ankara Haber; Cengiz Aytmatov 94’üncü Doğum Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...
Ankara Haber; Etimesgut TOKİ Deniz Lojmanları Spor Tesisleri Yenilendi... mask
Ankara Haber; Etimesgut TOKİ Deniz Lojmanları Spor Tesisleri Yenilendi...
Ankara Haber; Pursaklar’da Hafta Sonu Tiyatro Keyfi! Minik Öğrenciler Hacivat-Karagöz Tiyatro... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Hafta Sonu Tiyatro Keyfi! Minik Öğrenciler Hacivat-Karagöz Tiyatro...
Ankara Haber; Daha Temiz Pursaklar İçin Belediye Gece Gündüz Çalışıyor! mask
Ankara Haber; Daha Temiz Pursaklar İçin Belediye Gece Gündüz Çalışıyor!
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi İle Camiler Tertemiz! Ertuğrul Çetin Açıkladı... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi İle Camiler Tertemiz! Ertuğrul Çetin Açıkladı...
Ankara Haber; Mamak’ta Gitar Rüzgarı Esti! Ankara Gitar Festivali Musiki Muallim Mektebi’nde yapıldı... mask
Ankara Haber; Mamak’ta Gitar Rüzgarı Esti! Ankara Gitar Festivali Musiki Muallim Mektebi’nde yapıldı...
Ankara Haber; Altındağ Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Açıldı! Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Nerede, İçinde Ne Var? mask
Ankara Haber; Altındağ Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Açıldı! Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Nerede, İçinde Ne Var?
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Yetişkinlere Yönelik Tiyatro Gösterimi... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Yetişkinlere Yönelik Tiyatro Gösterimi...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Gençlerle Baş Başa Programında... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Gençlerle Baş Başa Programında...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde Büyük İzdiham! Hafta Sonu Müzeyi 5 Bin Kişi Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde Büyük İzdiham! Hafta Sonu Müzeyi 5 Bin Kişi Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Cengiz Aytmatov 94’üncü Doğum Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
Ankara Haber; Cengiz Aytmatov 94’üncü Doğum Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...
Ankara Haber; Etimesgut TOKİ Deniz Lojmanları Spor Tesisleri Yenilendi... mask
Ankara Haber; Etimesgut TOKİ Deniz Lojmanları Spor Tesisleri Yenilendi...
Ankara Haber; Daha Temiz Pursaklar İçin Belediye Gece Gündüz Çalışıyor! mask
Ankara Haber; Daha Temiz Pursaklar İçin Belediye Gece Gündüz Çalışıyor!
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi İle Camiler Tertemiz! Ertuğrul Çetin Açıkladı... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi İle Camiler Tertemiz! Ertuğrul Çetin Açıkladı...
Ankara Haber; Pursaklar’da Hafta Sonu Tiyatro Keyfi! Minik Öğrenciler Hacivat-Karagöz Tiyatro... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Hafta Sonu Tiyatro Keyfi! Minik Öğrenciler Hacivat-Karagöz Tiyatro...
Ankara Haber; Mamak’ta Gitar Rüzgarı Esti! Ankara Gitar Festivali Musiki Muallim Mektebi’nde yapıldı... mask
Ankara Haber; Mamak’ta Gitar Rüzgarı Esti! Ankara Gitar Festivali Musiki Muallim Mektebi’nde yapıldı...
Ankara Haber; Altındağ Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Açıldı! Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Nerede, İçinde Ne Var? mask
Ankara Haber; Altındağ Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Açıldı! Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Nerede, İçinde Ne Var?
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Yetişkinlere Yönelik Tiyatro Gösterimi... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Yetişkinlere Yönelik Tiyatro Gösterimi...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Gençlerle Baş Başa Programında... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Gençlerle Baş Başa Programında...

19 Ara 2022 - 22:52 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL