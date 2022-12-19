Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde İzdihamı! Hafta Sonu Müzeyi 5 Bin Ziyaret Etti...

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel öğrencilere müze hakkında bilgi verdi. Müzenin özellikle çocuklar ve gençlerin tarihini görerek, dokunarak, yaşayarak öğrenmeleri amacıyla yaptıklarını ifade eden Demirel, “Tarihini bilen, milli ve manevi değerlerine saygılı nesiller yetiştirmeliyiz.

Bu da söylemde değil projeyle hizmetle olur. Bu müzemiz tarihini doğru kaynağından öğrenmek isteyenler için büyük fırsattır” dedi.

Demirel, müzeyi Ankara dışından da birçok kişinin ziyaret ettiğine işaret ederek, “Tarihimizi, heykel, resim, rölyef ve bilgi panolarıyla anlattığımız müzemizin Türkiye’de Türk dünyasında benzeri yoktur. Görmeyen çok şey kaçırır” diye konuştu.