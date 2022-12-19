19 Ara 2022 - 16:20- Belediyeler G: 19 Ara 2022 - 16:21

Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Yetişkinlere Yönelik Tiyatro Gösterimi...

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Sosyal belediyecilik uygulamalarına devam eden Gölbaşı Belediyesi, ilçede yaşayan 18 yaş üstü ilçe sakinlerini “Böcekbaşı Zülfiyar Efendinin Alelade Hayatı” tiyatro oyununa götürerek misafir etti.
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Yetişkinlere Yönelik Tiyatro Gösterimi... mask
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Opera Büyük Sahne’de gerçekleşen gösterimde keyifli anlar yaşayan vatandaşlar, bu gibi kültür sanat etkinliklerine önem verildiği için Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek başta olmak üzere katkısı olan tiyatro ekibine ve Gölbaşı Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederek bu yöndeki etkinliklerinin devamını dilediklerini ifade etti. 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi olarak minik kardeşlerimizin sosyalleşmesine katkıda bulunmaya özen gösterip tiyatro oyunlarına onları götürürken yetişkinlerimiz için de kültür sanat etkinliklerimize, tiyatro gösterimlerimize devam ediyoruz. Düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz gösterimlerle, yaptığımız sosyal aktivitelerle yediden yetmişe tüm Gölbaşılıların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. İlçemiz sakinlerinin kültür sanat alanında da belediyemiz tarafından desteklenmesi bizim için önem arz ediyor.” şeklinde konuştu.
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19 Ara 2022 - 16:20 - Belediyeler

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