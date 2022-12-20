20 Ara 2022 - 23:16- Belediyeler

Ankara Haber; Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mezun Olduğu Okulu Ziyaret Etti! Duygusal Anlar Yaşadı...

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Mamak’ta doğup büyüyen, öğrenciliğini, çocukluğunu Mamak’ta geçiren; Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 29 Ekim Ortaokulu’nu ziyaret ederek çocukluk yıllarına döndü.
Ankara Haber; Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mezun Olduğu Okulu Ziyaret Etti! Duygusal Anlar Yaşadı... mask
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mezun olduğu 29 Ekim Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Okuduğu okulda öğrencilerle bir araya gelen ve onlarla sohbet eden Başkan Murat Köse, onlara hediyeler de verdi. 29 Ekim Ortaokulu öğrencilerine başarılar dileyen Başkan Murat Köse, okul yönetimi ile de bir araya geldi. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ben doğma büyüme Mamaklıyım.

Benim mahallem, benim semtim, benim ilçem, benim doğduğum, doyduğum yer göz bebeğim, evim Mamak’tır. Ben de 29 Ekim Ortaokulu mezunuyum. Okulumu ziyaret ederek öğrencilerle, okul yönetimi ile sohbet etme fırsatı bulduk. Maşallah öğrencilerimizin yüzü gülüyor, hepsi pırıl pırıl gençler… Biz de Mamak Belediyesi olarak öğrencilerimizin, okullarımızın her zaman yanındayız” dedi. 

“Mamaklı Gençler Fen Lisesi Okumak İçin Başka Yere Gitmeyecek” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılında, yeni açılan Mamak Fen Lisesi’ni ziyaret etti. Mamak Fen Lisesi’nde sınıfları gezen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hediye internet dağıtarak gençlere eğitim hayatlarında başarılar diledi. 

Başkan Murat Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Mamak Fen Lisemiz hizmet vermeye başladı şükür. Mamaklı gençlerin Fen Lisesi okumak için başka yere gitmesine gerek yok artık. Fen Liseli Öğrencilerimiz Üniversitede derece yaparak en gözde bölümler okuyup en güzel mesleklere sahip olacaklar inşallah” diye yazdı.

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20 Ara 2022 - 23:16 - Belediyeler

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