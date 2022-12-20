Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Mahalle Gezilerine Devam Ediyor! Bu Haftaki Durak Tatlar ve Esenler Oldu...

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’ın gelecek vizyonu için vatandaşlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunurken, bir yandan da Sincan’ın geleceği ve yatırımları üzerine projelerini anlatıyor. Bu hafta Tatlar ve Esenler Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Ercan, mahalle sakinleriyle uzun uzun sohbet etti.

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulundu ziyaretlerde vatandaşın talep ve önerilerine kulak veren Başkan Ercan, ilgili birimlere notlar aldırarak gerekli çalışmaların yapılması için talimat verdi. Mahalle sakinlerine tek tek ihtiyaçlarını soran Başkan Ercan “Köye yaptığımız hizmetler beni çok mutlu ediyor” dedi.

Tatlar ve Esenler Mahallesi sakinleri görüşlerini bizzat Başkan Ercan’a iletebilmenin memnuniyetini dile getirerek, “Bu buluşmalara vesile olan, emeği geçen başta Sayın Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar. Başkan Ercan ziyaretleri sırasında çocukları da unutmadı. Mahallede bulunan kız ve erkek çocuklara ayrı ayrı hediyeler vererek onları sevindirdi.