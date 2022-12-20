20 Ara 2022 - 12:51- Magazin G: 20 Ara 2022 - 12:52

Ayça Çelik'ten sevenlerine yeni yıl sürprizi! Ayça Çelik Kimdir, Kaç Yaşında, Annesi Kimdir?

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Ayla Çelik, 2022 yılının son günlerinde sevenlerinin karşısına sürpriz bir klip ile çıkıyor.
Ayça Çelik'ten sevenlerine yeni yıl sürprizi! Ayça Çelik Kimdir, Kaç Yaşında, Annesi Kimdir? mask
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İSTANBUL (İGFA) - Başarılı müzisyen ve yorumcu Ayla Çelik, 2019 yılında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Daha Bi’ Aşık albümünde yer alan “Gizli Bahçe” şarkısına klip çekti.

Sözleri Ayla Çelik ve Şebnem Sungur, müziği Ayla Çelik imzası taşıyan “Gizli Bahçe” şarkısının düzenlemesi Alper Atakan imzası taşıyor.

Yıllara meydan okuyan şarkılara imza atan Ayla Çelik’in "Gizli Bahçe" şarkısının klibi Fatih Ahmet Kaya yönetmenliğinde Beykoz Kundura Fabrikası’nda çekildi. "Gizli Bahçe" klibi tüm platformlarda yayında.

Ayça Çelik Kimdir, Kaç Yaşında, Annesi Kimdir?

Doğum tarihi: 14 Kasım 1973 (49 yıl yaşında), Ardahan
Ebeveynleri: Leyla Çelik
Eğitim: İstanbul Teknik Üniversitesi
Müzik şirketi: Dokuz Sekiz Müzik · Sony Music
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20 Ara 2022 - 12:51 - Magazin

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