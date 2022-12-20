Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Personellerine Etik ve Etik Davranış İlkeleri Eğitimi Verildi...

Birim müdürleri ve personellerin yoğun katılım sağladığı eğitim programında, insan tutum ve davranışlarının iyi kötü ya da doğru yanlış yönden değerlendirilmesi anlamına gelen etik kavramı hakkında konuşuldu. Çalışanların, kamu adına, kamu yararı için, kamunun verdiği yetkilerle iş gördüğü anlatılarak etik davranış ilkelerinden bahsedildi.

Etik ve ahlakın farklarına da değinilen etkinlikte, ahlakın toplumdan topluma değişkenlik gösterdiği fakat etiğin evrensel, genel geçer bir kurallar bütünü olduğu vurgulandı.