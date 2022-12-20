20 Ara 2022 - 13:31- Gündem G: 20 Ara 2022 - 13:32

Ankara İçin Kura Tarihi Belli Oldu! 'İlk Evim İlk İş Yerim' Projesi TOKİ'de Kura Çekimleri Sürüyor...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine ilişkin kuraların devam ettiğini belirterek, 18 bin 450 konutun kura çekiminin yapılacağı Ankara için de takvimi açıkladı.
Ankara İçin Kura Tarihi Belli Oldu! 'İlk Evim İlk İş Yerim' Projesi TOKİ'de Kura Çekimleri Sürüyor... mask
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden olan "İlk Evim İlk İş Yerim" ile ilgili 5. etap kura çekimine ilişkin takvimi duyurdu. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk etapta 45 ilde 93 bin 392 evin hak sahibinin belirlendiğini duyurdu.

"Sıra başkentimize de geliyor" diyen Bakan Kurum, Ankara'da 18 bin 450 konutun kura çekimin 2-10 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleşeceğini belirtti.

12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak 5. etap kura çekim takvimi şöyle:
# Ankara İçin Kura Tarihi Belli Oldu!, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi, TOKİ kura çekimleri

20 Ara 2022 - 13:31 - Gündem

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