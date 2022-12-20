20 Ara 2022 - 20:13- Gündem

Emeklilere Tam Tamına 24 Bin TL Ödeme! 3 Gün İçerisinde Hesaplara Aktarılıyor; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…

ABONE OL Google News Sayfamız

Son zamanlarda vatandaşların artan nakit ihtiyaçlarına karşı çözüm üreten banka kredileri kampanyaları daha çok takip edilir hale geldi. Özellikle de yeni yıl öncesinde ihtiyaç kredilerinde genellikle kampanya gerçekleştiren kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi bankalar, faiz oranlarını oldukça düşürdü. İşte Emeklileri rahatlatacak ödemenin detayları...
Emeklilere Tam Tamına 24 Bin TL Ödeme! 3 Gün İçerisinde Hesaplara Aktarılıyor; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank… mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Son zamanlarda vatandaşların artan nakit ihtiyaçlarına karşı çözüm üreten banka kredileri kampanyaları daha çok takip edilir hale geldi. Özellikle de yeni yıl öncesinde ihtiyaç kredilerinde genellikle kampanya gerçekleştiren kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi bankalar, faiz oranlarını oldukça düşürdü. Emekli banka müşterilerinin daha da indirimli yararlanabileceği Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredilerinde son faiz oranları açıklandı. Peki, emekliler nereden kredi alabilir? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli kredisi faiz oranı ne kadar? İşte, detaylar…

Her bankanın maaşını kendi çatısı altından alan emeklilere özel dönem dönem avantajlı faiz oranından kredi sağlayan kampanyaları oluyor. Ancak kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi bankalar, emeklilere her dönem faiz indirimli kampanyalar veriyor. Bu kapsamda faizleri olabildiğince aşağıya çeken Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, aynı zamanda geri ödemelerde de emeklilerin ödemeleri daha kolay yapabilmesi için esnek planlar sunuyor. Öte yandan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın bu seneki son emekli kredi kampanyası da açıklanmış bulunuyor!

Tüm Türkiye’de hizmet veren kamu bankalarından biri olması nedeniyle emeklilerin genel olarak tercih ettiği Ziraat Bankası, aralık ayı itibariyle emeklilere özel olarak sunduğu ihtiyaç kredisinin faiz oranını yüzde 1,79’a kadar düşürdü. Bu faiz oranından 36 aya kadar vade ile kredi sağlayan Ziraat Bankası, bu şartlar altında çekilecek olan 24 bin TL’lik bir ihtiyaç kredisinin aylık minimum ödeme tutarının 977 lira 87 kuruş olacağını açıkladı. Öte yandan Halkbank ve Vakıfbank’tan da emeklilere özel kredi açıklaması geldi!

Bankasından maaş alan emeklilere özel faiz oranlarından kredi sağlayan Halkbank ve Vakıfbank isimli kamu bankaları ise, kredi faiz oranını yüzde 1,55’e kadar düşürdü. Bu faiz oranından 20 bin TL’ye kadar kredi veren her iki banka da 36 aylık vadelendirmede 776 lira 80 kuruş taksitler ile kredi kullanımı sağlayabileceğini bildirdi. Öte yandan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilerin yapacağı ihtiyaç kredisi başvurularını dijital bankacılık sistemleri üzerinden aldığı gibi telefon bankacılığı ve şubelerinden  de alıyor.

# emekli, emekli haberleri, Emekli Uygun Kredi, Emekli düşük faizli kredi, Ziraat Bankası, halkbank, vakıfbank, kredi, Uygun faizli banka kredileri
# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Emekli Promosyon Rakamları Tek Tek Güncellendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank, Halkbank, Teb, İş Bankası ve ING Bank Düğmeye Bastı! İşte Bankaların Emekli Promosyon Ücretleri… mask
Emekli Promosyon Rakamları Tek Tek Güncellendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank, Halkbank, Teb, İş Bankası ve ING Bank Düğmeye Bastı! İşte Bankaların Emekli Promosyon Ücretleri…
EYT’de A ve B Kolu Sonunda Netleşti! 45, 46, 47 Yaş, 500 Prim Günü… Detaylar Tek Tek Ortaya Çıktı! Meğer… mask
EYT’de A ve B Kolu Sonunda Netleşti! 45, 46, 47 Yaş, 500 Prim Günü… Detaylar Tek Tek Ortaya Çıktı! Meğer…
65 Yaş Aylığı, Engelli Aylığı ve Evde Bakım Maaşına Büyük Zam! Yeni Maaşlar Belli Oldu! 2023 Ocak Gelmeden Hesaplar Kitaplar Yapıldı! mask
65 Yaş Aylığı, Engelli Aylığı ve Evde Bakım Maaşına Büyük Zam! Yeni Maaşlar Belli Oldu! 2023 Ocak Gelmeden Hesaplar Kitaplar Yapıldı!
Bu Mesleklerden Birisini Yapıyorsanız; “Şak” Diye Emekli Olacaksınız! Hem Yüksek Maaşla Hem de Erkenden! Kimsenin Haberi Bile Yok… mask
Bu Mesleklerden Birisini Yapıyorsanız; “Şak” Diye Emekli Olacaksınız! Hem Yüksek Maaşla Hem de Erkenden! Kimsenin Haberi Bile Yok…
GSS Borcu Olanlar Dikkat! Tüm Borçlarınız Silinecek; Yüzünüzde Güller Açacak! Tarih Bile Açıklandı… mask
GSS Borcu Olanlar Dikkat! Tüm Borçlarınız Silinecek; Yüzünüzde Güller Açacak! Tarih Bile Açıklandı…
Emekli Vatandaşa 10 Bin Lira Promosyon! Yılbaşından Sonra Zamlı Maaş Alacaklar, Sırtlarındaki Yük Azalacak! 1 Taşla İki Kuş Vuruldu! Neler Oluyor? mask
Emekli Vatandaşa 10 Bin Lira Promosyon! Yılbaşından Sonra Zamlı Maaş Alacaklar, Sırtlarındaki Yük Azalacak! 1 Taşla İki Kuş Vuruldu! Neler Oluyor?
EYT’de Son Dakika Gelişmesi! Kadınlarda 48, Erkeklerde 50 Deniyordu, Milyonlar Şimdi Halay Çekmeye Başlayacak! İlk Açıklama Geldi… mask
EYT’de Son Dakika Gelişmesi! Kadınlarda 48, Erkeklerde 50 Deniyordu, Milyonlar Şimdi Halay Çekmeye Başlayacak! İlk Açıklama Geldi…
EYTde Hesaplar En Baştan Başlayacak! Yaş Sınırından Sonra Asıl Kritik Bomba Patladı; 4 – 5 Beklemeye Bundan Sonra Gerek Yok… mask
EYTde Hesaplar En Baştan Başlayacak! Yaş Sınırından Sonra Asıl Kritik Bomba Patladı; 4 – 5 Beklemeye Bundan Sonra Gerek Yok…
Tüm Emekli Vatandaş Bayram Edecek! Öyle Bir İkramiye Verilecek Ki, Cepler Zıngır Zıngır Parayla Dolacak! İşte 2023 Emekli İkramiyeleri… mask
Tüm Emekli Vatandaş Bayram Edecek! Öyle Bir İkramiye Verilecek Ki, Cepler Zıngır Zıngır Parayla Dolacak! İşte 2023 Emekli İkramiyeleri…
Emekli Maaşları 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Son Enflasyon Her Şeyi Alt Üst Etti! SSK, BAĞ-KUR’lu Herkesi İlgilendiriyor… mask
Emekli Maaşları 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Son Enflasyon Her Şeyi Alt Üst Etti! SSK, BAĞ-KUR’lu Herkesi İlgilendiriyor…

20 Ara 2022 - 20:13 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL