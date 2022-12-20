Emeklilere Tam Tamına 24 Bin TL Ödeme! 3 Gün İçerisinde Hesaplara Aktarılıyor; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…

Son zamanlarda vatandaşların artan nakit ihtiyaçlarına karşı çözüm üreten banka kredileri kampanyaları daha çok takip edilir hale geldi. Özellikle de yeni yıl öncesinde ihtiyaç kredilerinde genellikle kampanya gerçekleştiren kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi bankalar, faiz oranlarını oldukça düşürdü. Emekli banka müşterilerinin daha da indirimli yararlanabileceği Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredilerinde son faiz oranları açıklandı. Peki, emekliler nereden kredi alabilir? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli kredisi faiz oranı ne kadar? İşte, detaylar…

Her bankanın maaşını kendi çatısı altından alan emeklilere özel dönem dönem avantajlı faiz oranından kredi sağlayan kampanyaları oluyor. Ancak kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi bankalar, emeklilere her dönem faiz indirimli kampanyalar veriyor. Bu kapsamda faizleri olabildiğince aşağıya çeken Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, aynı zamanda geri ödemelerde de emeklilerin ödemeleri daha kolay yapabilmesi için esnek planlar sunuyor. Öte yandan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın bu seneki son emekli kredi kampanyası da açıklanmış bulunuyor!

Tüm Türkiye’de hizmet veren kamu bankalarından biri olması nedeniyle emeklilerin genel olarak tercih ettiği Ziraat Bankası, aralık ayı itibariyle emeklilere özel olarak sunduğu ihtiyaç kredisinin faiz oranını yüzde 1,79’a kadar düşürdü. Bu faiz oranından 36 aya kadar vade ile kredi sağlayan Ziraat Bankası, bu şartlar altında çekilecek olan 24 bin TL’lik bir ihtiyaç kredisinin aylık minimum ödeme tutarının 977 lira 87 kuruş olacağını açıkladı. Öte yandan Halkbank ve Vakıfbank’tan da emeklilere özel kredi açıklaması geldi!

Bankasından maaş alan emeklilere özel faiz oranlarından kredi sağlayan Halkbank ve Vakıfbank isimli kamu bankaları ise, kredi faiz oranını yüzde 1,55’e kadar düşürdü. Bu faiz oranından 20 bin TL’ye kadar kredi veren her iki banka da 36 aylık vadelendirmede 776 lira 80 kuruş taksitler ile kredi kullanımı sağlayabileceğini bildirdi. Öte yandan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilerin yapacağı ihtiyaç kredisi başvurularını dijital bankacılık sistemleri üzerinden aldığı gibi telefon bankacılığı ve şubelerinden de alıyor.