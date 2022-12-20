İhtiyaç Sahiplerine 1.350 TL Lira Odun ve Kömür Yardımı Başladı! E-Devlet Üzerinden Yapılıyor; Saniyeler İçerisinde İşleme Alınıyor!

Pek çok sosyal destek ödemesi gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bünyesinde hayata geçirdiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla aynı zamanda kömür ya da odun gibi yakacak yardımında bulunmaya da başladı. Bu sene için de başvuruları almaya başlamış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvurulara ilişkin bilgi verdi. Öte yandan odun ve kömür yardımı isteyen vatandaşların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dışında başvuru yapabileceği kurumların olduğu da öğrenildi. Peki, yakacak yardımı nereden alınır, başvurusu nasıl yapılır? Yakacak yardımı ne kadar, kaç TL? Yakacak yardımı kaç ay ödeniyor? İşte, detaylar…

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların ihtiyaçları arasına yeni bir kalem daha eklendi. Isınma kaleminde özellikle yoğun bir harcama gerçekleştirmeye başlamış olan vatandaşlar, soğuyan havalar ile birlikte daha çok yakacak tüketmeye başladı. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu sene hem elektrik tüketim desteğini hem de doğalgaz tüketim desteğini sürdüreceğini açıkladı. Bu yardımlar devam ederken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan soba kullanmaya devam eden vatandaşlara da müjdeli bir haber geldi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bünyesinde kurulan SYDV’lerden yapılacak başvurular ile alınabilecek olan kömür ya da odun niteliğindeki ısınma yardımlarından faydalanabilmek için birtakım şartları taşımak gerekiyor. Asgari ücretin üçte biri oranında hane başı kazanç şartı bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işsiz olan ya da yardıma muhtaç olan hanelere ısınma yardımında bulunuyor. Bunun yanı sıra belediyelerden de ısınma yardımı olmak pek tabii mümkün oluyor. Pek çok belediye ısınma yardımı yaparken; e-Devlet Kapısı üzerinden alınan ısınma yardım talebi de aktif hale getirilmiş bulunuyor!

SüperHaber’in bildirdiğini göre; devlet, e-Devlet Kapsısı içerisinde verilen “İçişleri Sosyal Yardım Talebinde Bulunma ve Talebi Sorgulama” hizmeti ile yapılan başvurular sonucunda değerlendirmenin olumlu olması halinde bin 350 TL değerinde ısınma yardımında bulunuyor. Öte yandan belediyelerin sitelerinden de yapılabilen ısınma yardımı başvuruları, ALO 153 Beyaz Masa Hattı üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.