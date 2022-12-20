2023 Yılında Evlenmeyi Düşüneneler Dikkat! Bu Tarihlerden Kesinlikle Uzak Durun; Hayatınız Ellerinizden Kayıp Gidebilir…

Doğru bir evlilik için nikah tarihinin oldukça önemli olduğunu biliyor muydunuz? Astrologlara göre evliliklerin de burçları var ve bu nedenle evlilik tarihi tahmin ettiğinizden çok daha fazlasını ifade ediyor. Hazır 2023 yılı yaklaşırken, evlilik tarihlerinde dikkat edilmesi gereken aralıklar da belli olmaya başlıyor. Öte yandan özellikle bu listede yer alan tarihler arasında nikah kıymamakta fayda bulunuyor! Peki, hangi tarihler arasında evlenilmeli 2023? Hangi tarihler arasında kesinlikle evlenilmemeli 2023? İşte, detaylar…

Astrologlar, 2023 yılının haritasını çoktan çıkarıp, baş uçlarına koydu! Bu nedenle 2023 yılında yaşanacak retroların tarihlerinden gezegenlerin yolculuklarına kadar pek çok konuda bilgi sahibi olmaya başladık. Ancak başlayan başka bir şey var ki, o da 2023 yılında evlenecek olan çiftler, nikah günü kalmayabilir endişesi ile nikah tarihlerini şimdiden ayırtmak ve düğün salonlarını da şimdiden tutmak için harekete geçti. Tam da düğün hazırlığı içerisinde olan çiftlere, Türkiye’nin ünlü astrologlarından önemli tarih uyarıları geldi!

Bir kere yazısız bir kural olarak kesinlikle evlilik tarihi konulmayacak olan Mars retrosunu es geçmemek şart! Mars retrosundan etkilenmek istemiyorsanız 20 Ocak 2023 tarihine kadar evlenmemeniz gerekiyor. Aynı şekilde 1 Şubat 2023 tarihi ile 12 Şubat 2023 arasında retro konumda gezegenler ve diğer işaretler evlilik için bu tarih aralığının pek de uygun olmadığını söylüyor. Mart ayına geldiğimizde ise Mars retrosunun bitimiyle birlikte başlayacak olan yeniliklerle fikir değişiklileri ve tartışmaları evliliğinizden uzak tutmak isterseniz 7, 8, 9 Mart ile 15 Mart 2023 tarihi ile 21 Mart 2023 tarihi arasında nikah masasına oturmamak gerekiyor. Öte yandan yaz aylarında da birtakım tarihlerden uzak durmak iyi bir evlilik için şart!

Düğünlerin sıklaşacağı nisan ve mayıs ayında 6-12 Nisan 2023 tarihleri ile 20 Nisan-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında nikah yapılmaması tavsiye ediliyor. Aynı şekilde 4-9 Haziran 2023 ile 16-18 Haziran 2023 araları da tehlikeli iken, 29 Haziran-9 Temmuz ve 21 Temmuz-17 Eylül arası ile 1-31 Ekim arası; 1-4 Kasım arası; 27 Kasım-4 Aralık ve 13 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında astrologlar evlenilmemesini gerektiğini söylüyor.