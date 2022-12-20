20 Ara 2022 - 16:12- Magazin G: 20 Ara 2022 - 16:22

Alina Boz Hırkasının Düğmelerini Açtı, Yangınları Çağırdı! İç Çamaşırsız Karelerini Görenler Hop İndi Hop Kalktı! “Prenses Gibi!”

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Bir Peri Masalı dizisinin Melis’i Alina Boz, hırkasının düğmelerini açarak yangınlar çıkardı, iç çamaşırsız karelerini görenlerse hop oturup hop kalktı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bu paylaşımların ardından yorum ve beğenilerde arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?
Alina Boz Hırkasının Düğmelerini Açtı, Yangınları Çağırdı! İç Çamaşırsız Karelerini Görenler Hop İndi Hop Kalktı! “Prenses Gibi!” mask
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Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken, Sezen Aksu’nun biricik gelini Alina Boz ortalığı yangın yerine çevirmeye devam ediyor. Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Alina Boz’dan gelen bir paylaşımsa yürekleri yaktı geçti. Görenlerin gözlerine inanamayıp yeniden baktığı ve ortalığın alev aldığı düğmeleri açık ceketli o paylaşımı sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!

FOX TV ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicileri tarafından oldukça sevilen Bir Peri Masalı dizisinde başrol oyuncusu olarak seyirci karşısına çıkan Alina Boz’dan gelen son paylaşımlar yürekleri ağızlara getirdi. Görenleri hayrete düşüren, dönüp dönüp tekrar bakılmasına neden olan o paylaşımları ve konuya dair merak edilen tüm ayrıntıları sizler için derledik. İşte kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren o paylaşımlar!

Hem başarılı kariyeri hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerinden bir an olsun çekmeyen ünlü oyuncu Alina Boz, son olarak Zeynep karakterine hayat verdiği Bir Peri Masalı dizisiyle ekran karşısında seyircisiyle buluşmuştu. Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Alina Boz’dan gelen iç çamaşırsız düğmeleri açık ceketli paylaşım olay yarattı. Kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren bu pozların ardından yorumlar ve beğeniler de çığ gibi büyüdü.

Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren bu paylaşımla birlikte yorumlar arka arkaya gelirken Alina Boz’un bu paylaşımı görenlerin dudaklarını uçuklatıp aklını yerinden de alırken sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline de geldi. Peki, siz bu paylaşımla ilgili ne düşünüyorsunuz?

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20 Ara 2022 - 16:12 Ankara- Magazin

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