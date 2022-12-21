21 Ara 2022 - 10:06- Belediyeler G: 21 Ara 2022 - 10:07

Ankara Haber; Altındağ'da Büyük Dönüşüm Başladı! Tarihi Samanpazarı Meydanı Geri Dönüyor...

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Tarihi Samanpazarı meydanı, yeniden gün yüzüne çıkıyor. Geri sayım başladı. Eski Altındağ Belediye binasının olduğu bölgede yapılacak olan tarihi dönüşüm için düğmeye basıldı.
Ankara Haber; Altındağ'da Büyük Dönüşüm Başladı! Tarihi Samanpazarı Meydanı Geri Dönüyor... mask
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Tarihi dönüşüm için canla başla çalışan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, proje tamamlandığında Ankara'nın çok değerli bir alan ve çok değerli bir meydan kazanacağını söyledi.

ANKARA'DA TARİHİ DÖNÜŞÜM

Cumhuriyet'in ilan edildiği Altındağ'ın, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Başkan Balcı tarihi proje hakkında şu bilgileri verdi:  “Samanpazarı Meydanı göreve geldiğimiz ilk günden bugüne üzerinde önemle durduğumuz bir proje… Bu bölgeyi eskisi gibi kalkındırmak, Ankaramıza tarihi değeri olan bir meydan kazandırmak için durmaksızın çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 

Bu projenin içerisinde oturma ve dinlenme alanları, yürüyüş alanları, yeşil alanlar, bölgenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan 350 araçlık otopark ile kütüphane bulunacak. Bu proje Ankara'da tarihi bir dönüşüm... Ankara için tarihi bir alanda, çok büyük bir değişim ve dönüşüm projesine imza atıyoruz. Çok önemli adımları, çok kısa sürede attık.

İnşallah yine söz verdiğimiz gibi, kısa sürede tamamlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Allah kısa sürede tamamlamayı nasip eder inşallah…” Başkan Balcı ayrıca “Altındağ için kendisine sunduğumuz her projede yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a da destekleri için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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21 Ara 2022 - 10:06 - Belediyeler

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