Teknoloji Merkezleri Ankaralı Gençleri Bekliyor! Başvurular İnternetten... Ankara Teknoloji Köprüsü Büyüyor...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, BLD 4.0 dijital dönüşüm uygulamalarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Ansera TechBridge Akademi’de metaverse eğitiminden oyun geliştirmeye, kriptolojiden robotik kodlamaya kadar 22 farklı üst düzey eğitim verilirken Dikmen’deki Ankara Teknoloji Köprüsü ortak çalışma alanları, kapalı ve açık ofisleriyle genç girişimcilere destek oluyor.

Hizmet anlayışında dijital dönüşüm başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte özellikle istihdama katkı sağlayacak ve genç girişimcilere destek olacak çalışmalara hız verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Çağı yakalamış ve gençlere alan açmış bir Başkent miras bırakacağız” sözleriyle duyurduğu teknoloji merkezleri ile Başkentli öğrencilere ve genç girişimcilere destek olurken BLD 4.0 dijital dönüşüm uygulamalarıyla da adından söz ettiriyor.

Ansera TechBridge Akademi’de metaverse eğitiminden oyun geliştirmeye, kriptolojiden robotik kodlamaya kadar 22 farklı üst düzey eğitim verilirken Dikmen’deki Ankara Teknoloji Köprüsü ortak çalışma alanları, kapalı ve açık ofisleriyle genç girişimcileri ağırlıyor.

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE GENÇLERE İSTİHDAM İMKÂNI SAĞLAYACAK

Başkentte bilişim ve teknoloji sektörünün gelişmesi ve istihdama katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen “Akademi Ankara” projesi kapsamında Ansera TechBridge Akademi’de 22 farklı üst düzey alanda başlattığı eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Metaverse, oyun geliştirme, kriptoloji, robotik kodlama ve sinema teknikleri alanlarında ellişer kişilik gruplar şeklinde ücretsiz olarak verilen teorik ve uygulamalı eğitimlere bugüne kadar bilişime ve teknolojiye ilgi duyan toplam 200 genç katıldı.

Hafta içi her gün saat 09.30-17.30 saatleri arasında verilen ve devam zorunluluğu olan ileri düzey teknoloji eğitimlerinin ardından 2-3 yıllık bir süre içinde 100 binin üzerinde gencin dijital endüstri piyasasına kazandırılması hedefleniyor.

“Akademi Ankara” eğitimlerine katılmak isteyen teknoloji meraklıları “akademi.ankara.bel.tr” internet sitesinden süreci takip edebilir ve başvuruda bulunabilirler.

Her meslek grubundan kursiyerin olduğunu belirten Eğitmen İrem Gökçe Kocakaya, “Beklentimizin çok üzerinde bir talep aldık. Şu anda dördüncü gruba eğitim veriyoruz ve çok güzel karşılıklar alıyoruz. Mühendisinden Fransızca öğretmenine kadar çok farklı meslek gruplarından öğrencilerimiz var. Bu eğitimlerden dolayı çok da mutlular… Bu sektöre alıştılar ve buradan ilerlemek istiyorlar” derken bir diğer Eğitmen Berk Savi, “Proses eğitimi veriyoruz. Bu proses sadece oyun üzerine ilerlemekle kalmıyor. Endüstriyel alanlarda, farklı sektörlerde modelleme ve tasarım üzerine neler yapabileceklerini öğreniyorlar. Öğrencilerin farklı farklı ilgi alanlarına hitap ettiği için kitlemiz de artıyor. Şimdiye kadar 200 kişi bu kurslardan faydalandı. Bunun devamında da sayının artacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

ABB, Bilkent Üniversitesi ve Bilkent Cyberpark iş birliğiyle Dikmen Vadisi TechBridge Teknoloji Merkezi ‘Ankara Teknoloji Köprüsü’ adında kuluçka merkezine dönüştürüldü.

Ortak çalışma alanları, kapalı ve açık ofislerin bulunduğu merkezle; girişimciliğe adım atmayı planlayan ya da yeni adım atmış olan bireysel girişimcilerin ve kuluçka düzeyindeki firmaların, ihtiyaçları olan desteklerin sağlanarak nitelikli, ticarileşme seviyesine gelmiş ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak şirketlere dönüşmesi hedefleniyor.

Teknoloji Köprüsü’nde firmalar oyun teknolojileri, akıllı şehircilik ve dijital kültür endüstrilerine yönelirken, burada yapılacak etkinliklerin artması, vergi muafiyetlerinin kaldırılması, eğitimler ve mentör-mentee eşleşmeleri ile dinamik bir girişimcilik ekosistemi kurulması hedefleniyor. Firmalar, portal.cyberpark com internet adresi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

Ankara Teknoloji Köprüsü’nde sağlanan desteklerden faydalanan genç girişimciler, Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Yakup Bendeli: “Buraya bir hafta önce başladım. Çok güzel bir eğitim sürecimiz devam ediyor. Merak ettiğim için katılmıştım ama böyle yeteneklerimi keşfetme olasılığı tanındı bana. Şu an karakter modelleme üzerine ders alıyoruz. Burada çok sıcak bir ortam var ve bundan sonra da freelance çalışabileceğim bir network oluşturmaya başladım.”

-Osman Melih Çabık: “3Dmax modellemeden heykel modellemeye, karakter kaplamadan onlarla ilgili animasyon oluşturmaya kadar çeşitli programları öğrendik. Şu an oyun projemiz var ve bunun için burada çalışmalar yapıyoruz. Kullandığımız bilgisayarlar zaten son teknoloji. Bunları kendimiz almaya çalışsak, büyük bir maddi güç gerekiyor satın alabilmek için. Ek olarak yemek de veriliyor. Bu imkânlar için teşekkür ediyorum.”

-Alev Erdağı: “Büyük bir proje ve bizim önümüzü açan bir proje olarak görüyorum. İstediğimiz zaman dışarıdan sağlayamayacağımız programları burada rahatlıkla aynı platformda sağlayabiliyoruz. Birbirimizle ilgili bilgi alışverişi yapıyoruz ve birbirimize destek oluyoruz. Bu anlamda müthiş bir verim sağlayabileceğimiz bir platform oluşturmuşlar. Dışarıda çok maliyetli programlar bunlar. Eğitimlerde bütün programları aynı anda aynı yerde alamıyoruz, bunun çeşitliliğini de görüyoruz. Programların en ince detayına kadar eğitmenlerimiz bize göstermeye çalışıyor.”

-Alperen Akbaba: “Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya fakültesi öğrencisiyim burada almış olduğumuz eğitimleri dışarıdan almak istesek 200 bin dolara mal olacaktı ama burada eğitimleri ücretsiz olarak alıyoruz. Bizlere bu eğitim imkânı sağladığı için başta Mansur Başkan’ımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.”

-Elif Akın: “Oyun sektöründe kendimi geliştirmek istiyorum. Arkadaşlarımla burada bir ekip kurduk. Çok güzel bir çevre edindim. Kendimi dijital dünyaya daha yakın hissediyorum.”