Ankara'da Evsiz Vatandaşlar İçin 153 Arayın! Dışkapı Barınma Evi’nde Yaşayacaklar! Dışkapı Barınma Evi Nerede, Nasıl Başvurulur?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Dışkapı Barınma Evi’nde kalacak yeri olmayan ya da kimsesiz vatandaşlara 365 gün 24 saat kucak açıyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlilere yapılan çağrıda; sokakta kalan vatandaşların Başkent 153’e bildirilmesi istendi.

İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi her vatandaşa kucak açmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 86 yatak kapasiteli Dışkapı Barınma Evi’nde evsiz ve kimsesiz vatandaşlara 365 gün 24 saat ev konforunda hizmet veriliyor.

Dört mevsim ücretsiz olarak evsiz ve kimsesiz vatandaşlara sıcak bir yuva olan tesiste; misafirlere sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin yanı sıra psikolojik destek, televizyon ile dinlenme odaları, berber, çamaşırhane, temiz kıyafet ve 24 saat sıcak su imkânı gibi hizmetler bulunuyor.

BAŞKENT 153 ÜZERİNDEN İHBAR BIRAKILABİLİYOR

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “Başkentte kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız” açıklamaları doğrultusunda, Başkentlilere çağrıda bulunuldu. ABB’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrıda, “Soğuk hava şartlarının ve kar yağışının yaşandığı kentimizde sokakta kalan vatandaşlarımızı Belediyemize bildirmek için BAŞKENT 153” ifadeleri yer aldı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların Başkent 153 üzerinden bıraktığı ihbarlar doğrultusunda kimsesiz ya da evsiz vatandaşları bulundukları yerlerden araçlarla alıp tesise götürüyor. Ayrıca; ihtiyaç sahibi vatandaşlar Dışkapı’da bulunan Barınma Evi’ne kendileri gidip bireysel başvuruda bulunarak hizmetten yararlanabiliyor.