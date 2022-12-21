Ankara Haber; Çankaya Yeni Yıla Rengarenk Giriyor! Kuğulu Park, Tunalı Hilmi, Yüksel ve Bahçeli 7 Caddeleri Işıl Işıl...

Çankaya Belediyesi, yeni yıl öncesi başkentin en gözde mekanlarını ışıklarla süsledi. Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Yüksel Caddesi ve Bahçelievler 7. Cadde’yi yılbaşına hazırlayan Çankaya Belediyesi, Başkentlilerin yeni yıla mutlu ve umutlu girmeleri için çalışmaya devam ediyor.

nkaralıların özel günlerde vazgeçemediği, başkentin simgesi haline gelen Kuğulu Park renkli ışıklarla romantik ve eğlenceli bir atmosfere bürünürken, Tunalı Hilmi Caddesi, Yüksel Caddesi ve Bahçelievler’in en işlek güzergahı olan 7. Cadde de ışıklandırmalarla rengarenk oldu. Kuğulu Park girişine konulan dev ışıklı "tag" başkentlilerin yeni yıla hazırlık selfilerinde şimdiden yer almaya başladı.