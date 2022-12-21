21 Ara 2022 - 11:32- Belediyeler G: 21 Ara 2022 - 11:33

Ankara Haber; Pursaklar Yeni Karaköy Mahalle Konağı Yenilendi! Artık Daha Modern ve Daha Kullanışlı...

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Vatandaşların kültürel ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, mevcut Yeni Karaköy Mahalle Konağını daha kullanışlı hale getirdi.
Ankara Haber; Pursaklar Yeni Karaköy Mahalle Konağı Yenilendi! Artık Daha Modern ve Daha Kullanışlı... mask
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İlçeye geçen yıllarda iki tane Mahalle Konağı kazandıran ve 2 Mahalle Konağının yapımına devam eden Pursaklar Belediyesi, vatandaşlar tarafından taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, kına, toplantı, asker uğurlama ve Cemevi olarak da kullanılan mevcut Yeni Karaköy Mahalle Konağını birkaç yeni ilaveler ve bakım onarım çalışmalarıyla daha kullanışlı hale getirdi.

Her geçen gün, yeni bir projeyi hizmete kazandırarak vatandaşların yaşam kalitelerini yukarılara taşıyan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahalle halkının konakta rahatlıkla yemek hazırlayabilmeleri için mutfak yapımının ve tadilat çalışmalarının tamamlandığı Yeni Karaköy Mahalle Konağında incelemelerde bulundu. 

‘‘Yeni Karaköy Mahalle konağımıza, yaptığımız ilaveler ve tadilat ile daha kullanışlı hale getirdik’’

Mevcut Yeni Karaköy Mahalle Konağını daha kullanışlı hale getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Klasik belediyeciliğin yanı sıra Türkiye'ye örnek olan sosyal, kültür ve hizmet belediyeciliğin her türlü çeşidi yerine getiriyoruz. Hemşehrilerimizin en iyi verimi alabilmeleri için Yeni Karaköy Mahalle konağımıza, yaptığımız ilaveler ve tadilat ile daha kullanışlı hale getirdik. Kültürel değerlerimizi ve geleneklerimizi yaşatan mevcut Mahalle Konaklarımızda iyileştirme çalışmalarını sürdürürken Mahalle Konaklarımızı ilçe genelinde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz’’ dedi.
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21 Ara 2022 - 11:32 - Belediyeler

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