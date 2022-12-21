Kimyasal Asitleri Cildinizde Kullanırken Dikkat! İşte Kimyasal Asitlerin Ciltteki Etkileri!

Öncelikle bu ürünlerle birlikte mutlaka etkili bir güneş koruma kullanılmalıdır. Akne tedavi süreçlerinde ya da lazer işlemleri sonrası kullanılması sakıncalıdır. Kimyasal Asitleri genel olarak AHA (alfa hidroksit asit) , BHA (beta hidroksi asit) ve PHA (polihidroksi asit) grubu olarak ayırabiliriz.

AHA (alfa hidroksit asit); bunlar meyve türevi karboksilik asit ailesindendir. Cilt yüzeyinde çalışırlar. Suda çözünürler, yaşlanma karşıtı bakımlarda etkilidirler.

Bu grupta, kuru ciltler tahriş problemi yaşamadan Mandelik asiti rutinlerine ekleyebilir. Cildi ölü derilerden arındırmak ve pürüzsüz yapmak için , lekelerin rengini açmak, cildin sıkılaşmasına yardımcı olmak için ise yağlı ve karma ciltler Glikolik asit kullanabilir. Hassas ciltler cilt yenileme için Laktik asit tercih edebilir. Sitrik asit ise ph 2,2 olduğundan dolayı kesinlikle hassas ciltlere uygun değildir.

Diğer kullanılan asitlerin etkisini artırır. Sıklıkla ürünlerde karşılaştığımız Malik asit ise tek başına yeterli olmaz , glikolik ve laktik asitle birlikte güçlü bir antioksidan form sunar. Tartarik asit ise diğer asitlerle birlikte kullanıldığında cildin PH dengesini sağlar.

BHA (beta hidroksi asit); Cildin dermis tabakasında çalışan asitlerdir. Bu nedenle derinlemesine gözenek temizliği sağlarlar. Yağda çözünürler bu nedenle yağlı ciltlerde daha iyi çalışır. Akneli ve gözenekli ciltler mutlaka Salisilik asidi rutinlere eklemesi gerekir. Yine Lipo hidroksi asit Cilt yenileme konusunda, ölü derileri soyma konusunda ve akne tedavisinde etkilidir.

Lipohidroksi asit cilde yavaş nüfuz eder, iritasyon riski salisilik asite göre çok daha düşüktür bu nedenle hassas ciltlilerin de tolere edebileceği bir asittir. Bu grupta Linoleik Asit hafif yapısı sayesinde yağlı ve karma ciltleri nemlendirmede kullanılır ve yine yoğun nem isteyen kişiler Oleik Asitten de yararlanabilir.

PHA (polihidroksi asit)ler; AHA lara nazaran daha nazik bir eksfoliasyon sağlarlar, cilt yüzeyindeki pürüz ve lekelere iyi gelirler. Hassas ciltlerin de kullanımına uygun olan kimyasal asitlerdir. Özellikle hassas ciltler dahil tüm ciltler polihidroksi asit içeren ürünleri tercih edebilirler.

Bu asitlerin dışında sıkılıkla karşımıza çıkan nem sağlayan HA- Hyaluronik Asit , akne ve rozasea cilt problemlerinde kullanılan azelaik asit, cilt için muhteşem bir antioksidan görevi gören C vitamini – Askorbik Asit ve antiaging uygulamalarda sıklıkla kullanılan Retinoik asitlerde cilt bakım ürünlerinde çokça tercih edilen asitlerdir.

Tüm bu kimyasal asitlerin hangi mevsimde ve hangi oranda kullanıldığı, hangi içeriklerle üst üste kullanılmayacağı konuları cildinizde irritasyon oluşmaması için çok önemlidir. Biz uzmanların önerisi doğru asidi seçtikten sonra ilk olarak düşük oranlarda hatta haftanın 1 günü kullanılacak şekilde başlanmalı ve cildi alıştırarak artırılmalıdır.

Eğer bir iritasyon oluşmuşsa hemen asitler bırakılmalı ve cilt onarıcı ürünlerle cilt barıyeri güçlendirilmelidir. Eğer cilt yüzeyinde açık yara veya enfeksiyonunuz varsa, son 6 ay içinde akne tedavisi görüldü ise , sedef hastası yada atopik dermatit varsa yada diyabet hastası gibi yara iyileşmesi geç oluyor ise tercihen kullanılmamalı, zorunlu hallerde mutlaka doktorunuza danışarak ve uzman kontrolünde kullanılmalıdır.