22 Ara 2022 - 10:49- Belediyeler G: 22 Ara 2022 - 10:50

Ankara Haber; İlber Ortaylı Etimesgut Türk Tarih Müzesine Geliyor! İlber Hoca Ankara’nın Atatürk’ünü, Atatürk’ün Etimesgut’unu anlatacak.

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Ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı, Etimesgut Belediyesi tarafından Ankara’nın Başkent oluşunun 103. Yıl dönümü nedeniyle düzenlediği “Atatürk, Ankara ve Etimesgut” konulu söyleşiye katılacak.
Ankara Haber; İlber Ortaylı Etimesgut Türk Tarih Müzesine Geliyor! İlber Hoca Ankara’nın Atatürk’ünü, Atatürk’ün Etimesgut’unu anlatacak. mask
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Söyleşi 27 Aralık Salı Günü Saat 14.00’da Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

ÜCRETSİZ SÖYLEŞİ

Gazeteci yazar Mehmet Akif Ersoy’un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek söyleşide İlber Ortaylı Ankara’nın Kurtuluş Savaşı’ndaki önemini anlatacak, Atatürk tarafından kurulan Etimesgut’un tarihine ışık tutacak. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, program kapsamında İlber Ortaylı’ya müzeyi gezdirerek görüş ve önerilerini de alacak.

KİTAP HEDİYESİ

Katılımcılara İlber Ortaylı’nın “Zaman Kaybolmaz” adlı son çıkan kitabı hediye edilecek. Başkan Enver Demirel, “Şanlı tarihimizin anlatıldığı, Ankara ve Atatürk’e ait birçok unsurun da yer aldığı Türk Tarih Müzesi’nde gerçekleştirilecek söyleşiye tüm Ankaralıları davet ediyorum” dedi.
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22 Ara 2022 - 10:49 - Belediyeler

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