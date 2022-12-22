22 Ara 2022 - 11:47- Belediyeler G: 22 Ara 2022 - 11:48

Ankara Haber; Çankaya Belediyesi "İnsani Gelişme Endeksi İlçeler" Raporunda 2. Sıraya Yükseldi! Eğitim Endeksinde 1. Sırada...

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İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV), bu yıl dördüncüsünü hazırladığı “İnsani Gelişme Endeksi” 2021 raporunu açıkladı. İnsani Gelişme Endeksi, 32 şehir 160 ilçeyi kapsar şekilde 9 ana kategori ve 81 göstergeden oluşacak şekilde hazırlandı.
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi "İnsani Gelişme Endeksi İlçeler" Raporunda 2. Sıraya Yükseldi! Eğitim Endeksinde 1. Sırada... mask
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya’nın, İnsani Gelişme Endeksinde bu yıl da Çok Yüksek İnsani Gelişme anlamına gelen yeşil bölgede yer alarak, 62.63 puanla ikinci sıraya yükseldiğini, Eğitim Endeksinde ise birinci olduğunu belirterek, “Çankaya, nitelikli eğitim ve yaşam boyu öğrenim fırsatlarını sağlamanın hesaplandığı Eğitim Endeksi’nde 77.67 puan ile ilk sırada yer alması gurur verici. İnsanımızın yaşam kalitesinin yükselmesine destek veren belediye hizmetlerimizi geliştirerek sürdüreceğiz” dedi. 

Buna göre Çankaya “Yeşil Bölge” olarak adlandırılan “Çok Yüksek İnsani Gelişme” kategorisinde çıtayı yükselterek 2. sırada yer aldı. Bu kategoride ilk sırayı ise Kadıköy aldı. Çankaya, Yönetişim ve Saydamlık Endeksi, Sosyal Kapsama Endeksi, Ekonomik Durum Endeksi, Sağlık Endeksi, Sosyal Yaşam Endeksi, Ulaşım ve Erişilebilirlik Endeksi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde de üst sıralarda yer aldı. Çankaya, önceki raporda üçüncü sıradayken Çok Yüksek İnsani Gelişme göstererek son raporda ikinci sıraya yükseldi. 

ÇANKAYA “YEŞİL” GRUPTA YER ALDI

İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) hedefleriyle bağlantılı olarak ilçeler bazında bu yıl dördüncüsü hazırladığı “İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler 2021” (İGE-İ) raporunun sonuçları açıklandı. Çankaya Belediyesinin insanı merkeze alan hizmet ve yatırım projeleri, İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından BM kriterlerine göre yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda “Çok Yüksek İnsani Gelişme” göstergesinde ikincilikle ödüllendirildi. 

YAŞAM KALİTESİ YÜKSEKÇANKAYA EĞİTİM ENDEKSİNDE DE BİRİNCİ İLÇE

İnsani Gelişme Endeksi’nde Eğitim Endeksi irdelenirken, okur-yazar oranı, okur-yazar kadın oranı, hiç eğitim almamış kadın oranı, üniversite mezunu oranı, üniversitesi mezunu kadın oranı, ortalama eğitim süresi, kadınlarda ortalama eğitim süresi gibi değişkenler göz önüne alındı. Çankaya, Eğitim Endeksi’nde 77.67 puan ile 160 ilçe arasında birinci oldu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şunları söyledi: 

"Çankaya, 32 şehir ve 160 ilçe düzeyinde yapılan araştırma sonucu, nitelikli eğitim ve yaşam boyu öğrenim fırsatı sağlamanın hesaplandığı Eğitim Endeksi’nde 77.67 puan ile ilk sırada yer aldı. İGE-İ çalışmaları ana sonuçları incelendiğinde Çankaya, 62.63 puan ile Çok Yüksek İnsanı Gelişme Bölgesi anlamına gelen Yeşil Bölge’de de 2. sırada yer aldı. Çankaya, Yönetişim ve Saydamlık Endeksi, Sosyal Kapsama Endeksi, Ekonomik Durum Endeksi, Sağlık Endeksi, Ulaşım ve Erişilebilirlik, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde de yine üst sıralarda Yeşil Bölge’deki konumunu korudu.

Yatırımlarımız ve hizmetlerimiz Çankaya’da yaşam kalitesini yükseltti. Sosyal ve spor alanlarımız, kültür sanat hizmetleriz, kadını ve çocuğu, dezavantajlı kesimi, her yaştan insanımızı gözeten hizmetlerimiz, toplumcu ve sosyal demokrat belediyecilik uygulamalarımız her geçen yıl Çankaya’da yaşam kalitesini artırıyor. Binlerce Çankayalı komşumuz; Çankaya Evlerimiz, spor alanlarımız, kreşlerimiz, kültür sanat merkezlerimiz gibi birçok hizmetimizden yararlanma imkanı buluyor.

Bizler de bu imkanları genişletmek için daha çok eseri Çankayalıların hizmetine sunarak onların hayatlarına dokunmayı sürdüreceğiz. İlçeleri adeta bir sınavdan geçiren ve ilçelerin insani gelişmişlik düzeylerine göre karne aldığı böylesine önemli bir araştırmayı hazırladıkları için bir kez daha İNGEV'e teşekkür ediyorum. Çankayamızın karnesi bu yıl da pekiyi.” 

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22 Ara 2022 - 11:47 - Belediyeler

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