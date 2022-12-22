Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Şehit Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi! Gençlerle Baş Başa...

Her zaman gençlerin fikirlerine önem veren ve “Gençlerin hayallerinden ilham alıyorum” diye sık sık belirten Başkan Ercan, bu hafta ‘Gençlerle Baş Başa’ programında Şehit Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Hem öğrencileri hem de öğretmenleri dinleyen Başkan Ercan daha kaliteli bir eğitim için yüz yüze iletişimin gücüne inandığını vurgularken, görüş ve talepleri de özellikle not aldı. Belediye çalışmaları ve projeleri hakkında gençlere bilgi veren Başkan Ercan, “Göreve geldiğimden beri gençlerle iletişimi çok önemsiyorum. Gençlerle Baş Başa programımızı her yıl yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Sincan’ın yarınları için gençlerimizin fikirleri çok önemli” dedi.

Gençler merak ettikleri soruları Başkan Ercan’a sorma fırsatı buldu. Sokak hayvanlarıyla ilgili talebini ileten bir öğrenciye Başkan Ercan, Sincan Belediyesi’nin Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaptığı çalışmaları anlattı.

Başkan Murat Ercan ve gençlerin keyifli sohbetinin ardından Şehit Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ilehatıra fotoğrafı çektirildi.