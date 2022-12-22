Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek İl Hemşehri Dernekleriyle Kahvaltıda Bir Araya Geldi...

Toplamda 12 dernek temsilcisinin katıldığı, aile ortamı havasındaki organizasyonda Gölbaşı’nda hayata geçen ve geçecek projeler masaya yatırıldı. Toplantıda Başkan Ramazan Şimşek, 2023 genel seçimlerine de değindiği konuşmasında göreve geldiği günden bugüne kadar yapmış olduğu hizmetleri anlatırken; Gölbaşı’nda hayata geçirmeyi planladığı diğer projeler için de destek istedi.

“Ramazan Şimşek Başkanımız halkla her zaman iç içe”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Gölbaşı kavramının değiştiğini ifade ederek “Gölbaşı artık Konya Yolu’nun iki tarafından fazlası. İlçemiz sağlı sollu büyüyor. Ramazan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisi Gölbaşı’nda yapılması gerekenleri yaparak Gölbaşı’nı büyütme yolunda ilerliyor. Vatandaşla, halkla iç içe, mütevazı bir kişilik olan Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek, geldiği günden beri mali durumu düzeltti. Kendi kaynaklarıyla yatırım yapabilen bir belediye haline geldi Gölbaşı Belediyesi.” diye konuştu.

Geçmiş dönem belediye başkanlarına da çalışmaları sebebiyle teşekkür eden Karakaya sözlerini şöyle noktaladı:

“Gölbaşı’nın kimliğini yeniden oluşturuyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız devam ediyor. Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi çok önemli. Gölbaşı’na gelenlerinin bu güzel manzarayı görmesi ve zaman geçirmesi gerekiyor, BGMP ile Gölbaşı turizm açısından da önemli hale gelecek, uğrak noktası olacak. İnşallah kısa sürede çalışmalarımızı Başkanımız Ramazan Şimşek ile tamamlayacağız.” dedi. Konuşmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya dernek temsilcilerinin sorularını yanıtlayarak istişarelerde bulundu.

“Gölbaşı Mozaik Bir İlçe, 2023 Seçimleri Çok Önemli”

Başkan Şimşek, “Gölbaşı mozaik bir ilçe. 81 ilden vatandaşlarımız burada adeta aile şeklinde yaşıyor. 2023 genel seçimlerine çok az bir zaman kaldı. 2023’e çok güçlü girmemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlet. Gecemizi gündüzümüze katacak 2023 seçimleri için Gölbaşı’nda çalışacağız.” dedi.

Hem belediye personelinin hem esnafın hem de vatandaşın maddi ve manevi yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Ramazan Şimşek, “Gölbaşı bizim yaşadığımız, doğduğumuz, büyüdüğümüz yer, bizim evimiz, ailemiz. İlçemizi, el ele vererek hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Gölbaşımız güzellikleri ve konumu ile daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Tek taşla duvar olmaz. Sizlerin desteği ile hep birlikte Gölbaşımızı en iyi yerlere getireceğiz.” dedi.

“Araç Kiralama Dönemi Sona Erdi”

Başkan Şimşek, “Giderlerimiz azalıyor, tasarruf ediyoruz. Araçlarımızı kendi bünyemize aldık. Kiralama işini tamamen bitirdik. Nüfusumuz 143 bin, 150 bine doğru gidiyoruz. Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. 27 Aralık’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla kortej düzenleyeceğiz. Kalabalık bir katılımla kortejimizi düzenlemek istiyoruz. Hepinizi bekliyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Gölbaşı Ardahanlılar Derneği, Gölbaşı Artvinliler Derneği, Gölbaşı Bayburtlular Derneği, Gölbaşı Çankırılılar Derneği, Gölbaşı Çorumlular Derneği, Gölbaşı Gümüşhaneliler Derneği, Gölbaşı Kars Ardahan Iğdır Derneği, Gölbaşı Kırıkkaleliler Derneği, Gölbaşı Kırşehirliler Derneği, Gölbaşı Samsunlular Derneği, Ankara Seğmen Kulübü Gölbaşı Şubesi, Gölbaşı Yozgatlılar Derneği temsilcileri ise; birlikte hareket etmeye gayret ettiklerini aktararak, sıkıntı ve mutluklarını Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile paylaştıklarını dile getirdi.

“Bizimle her zaman ilgileniyorsunuz, teşekkür ederiz, Gölbaşı hepimizin” diyen temsilciler bundan sonraki süreçte de omuz omuza çalışma gayretinde olacaklarını söyledi. Kahvaltı organizasyonu sonrası Gölbaşı Belediyesi’nin İl Hemşehri Derneklerine tahsis ettiği Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulunuldu.