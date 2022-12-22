22 Ara 2022 - 22:19- Gündem

2022 Yılında En Çok Ne Konuştuk! ;Haber, Vefat, Spor, Siyaset... İşte 2022'in En Çok Konuşulan İlk 5'leri...

Türkiye ve Dünya gündemi bu sene de hiç olmadığı kadar hareketli geçti. Ajans Press, her sene olduğu gibi 2022 yılının en çok konuşulan ilk 5 başlıkları derledi.