Tofaş Müzesini Gezdiniz Mi? Murat 124, Tempra, Doğan, Şahin Hepsi Bir Arada! 20. Yılını Kutluyor...

BURSA (İGFA) - Müzede, otomotiv sanayinin gelişimi, yüzlerce yıl önceye ai at arabası ve fayton imalatından, Anadolu tarihinin çeşitli dönemlerini yansıtan araba örnekleri yer alıyor.

Müzede ayrıca, Tofaş tarafından üretilen ilk araç olan Murat 124 ve yine Tofaş’ın ürettiği güncel/ farklı modeller sergileniyor. 2002’den bu yana

toplamda bir milyon ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Umurbey Bilgi Parkı Kompleksi’ndeki müze, bahçesindeki 375 yıllık dev çınar ağacı, yüzlerce ağaç, bitki ve çiçeklerin yer aldığı doğal ortamla da ziyaretçilerinin keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlıyor.

Haftanın altı günü ücretsiz olarak ziyaret edilebilen müze, ayrıca cep telefonlarından indirilebilen “Tofaş Müzesi” uygulaması aracılığıyla sesli rehber eşliğinde de gezilebiliyor.