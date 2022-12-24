24 Ara 2022 - 16:10- Gündem G: 24 Ara 2022 - 16:11

Tofaş Müzesini Gezdiniz Mi? Murat 124, Tempra, Doğan, Şahin Hepsi Bir Arada! 20. Yılını Kutluyor...

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Tofaş’ın 2002 yılında restore ederek Bursa’ya kazandırdığı Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 20'nci yaşını kutluyor.
Tofaş Müzesini Gezdiniz Mi? Murat 124, Tempra, Doğan, Şahin Hepsi Bir Arada! 20. Yılını Kutluyor... mask
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BURSA (İGFA) - Müzede, otomotiv sanayinin gelişimi, yüzlerce yıl önceye ai at arabası ve fayton imalatından, Anadolu tarihinin çeşitli dönemlerini yansıtan araba örnekleri yer alıyor.

Müzede ayrıca, Tofaş tarafından üretilen ilk araç olan Murat 124 ve yine Tofaş’ın ürettiği güncel/ farklı modeller sergileniyor. 2002’den bu yana
toplamda bir milyon ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Umurbey Bilgi Parkı Kompleksi’ndeki müze, bahçesindeki 375 yıllık dev çınar ağacı, yüzlerce ağaç, bitki ve çiçeklerin yer aldığı doğal ortamla da ziyaretçilerinin keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlıyor.

Haftanın altı günü ücretsiz olarak ziyaret edilebilen müze, ayrıca cep telefonlarından indirilebilen “Tofaş Müzesi” uygulaması aracılığıyla sesli rehber eşliğinde de gezilebiliyor.
# Murat 124, Şahin!, Tempra, Doğan, Tofaş - Anadolu Arabaları Müzesi, Tofaş Müzesi

24 Ara 2022 - 16:10 - Gündem

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