Ankara Haber; Pursaklar İtfaiyesi Yeni Binasına Taşındı!

ABB ayrıca Yenimahalle Yuva ve Gölbaşı Tulumtaş Mahallelerinde yapılacak 2 yeni istasyon binasının ihalesini de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaynaklarını Başkentlilerin acil çözüm bekleyen sorunlarını çözmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor. Bu kapsamda Başkentlilerin can ve mal güvenliğini önceleyen projelere imza atan ABB, ekonomik ömrünü tamamlayan 4 itfaiye istasyonunu yenilerken, bir istasyonu da yeni binasına taşıdı.

Nüfusu artan ve gelişen Başkentte daha etkin ve hızlı hizmet vermek amacıyla teknolojik yenilikleri takip eden ABB ayrıca, itfaiye teşkilatını güçlendirmek için Yenimahalle Yuva ve Gölbaşı Tulumtaş Mahallelerine iki yeni ve modern itfaiye istasyonu kazandıracak.

5 İSTASYON SİL BAŞTAN YAPILDI

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından liyakat usulüyle 445 personel istihdam ederek yaş ortalamasını 40’a indiren Ankara İtfaiyesi, 5 ilçede başlattığı yenileme ve inşaat çalışmalarını geçtiğimiz yaz tamamlayarak fiziki şartlarını da iyileştirdi.

Akyurt, Nallıhan, Etimesgut ve Haymana’da bulunan itfaiye istasyonları, sil baştan yenilenerek çağın gereklerine uygun hâle getirilirken, Pursaklar İtfaiye İstasyonu da Keçiören Bağlum’da yeni inşa edilen binaya taşındı.