EGO'dan Uyarı: 517, 515, 525-2, 525-6 ve 507-2 Hat Güzergah Değişikliği! Törekent Mahallesinde Oturanlar Bu Haberi Okusun...

Törekent Mahallesindeki vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine, 517, 515, 525-2, 525-6 ve 507-2 hatlarımızın güzergahı Törekent Mahallesi içerindeki güzergahlarında yeniden düzeleme yapılmış olup, yeni güzergâhlara, 24.12.2022 tarihi itibariyle başlanılacaktır.
517 FATİH-ÜMİTKÖY METRO İSTASYONU :
Terminal Sokak, 250 Sokak, 362 Cadde, Ahmet Andiçen Caddesi, 330 Cadde, 252 Cadde, 321 Sokak, 281 Cadde, Ahmet Andiçen Caddesi, Ahmet Kabaklı Caddesi U dönüşü, Çalkın Caddesi, İzmir Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ayaş Ankara Yolu Bulvarı, Etiler Caddesi, Türkkızılayı Caddesi, Sanayi Bulvarı, Doğan Taşdelen Bulvarı, Meksika Caddesi, 2433 Sokak, Dumlupınar Bulvarı, Doğan Taşdelen Bulvarı, Sanayi Bulvarı, Türkkızılayı Caddesi, Etiler Caddesi, Ayaş Ankara Yolu Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, İzmir Caddesi, Çalkın Caddesi, Ahmet Kabaklı Caddesi U dönüşü, Ahmet Andiçen Caddesi, 281 Cadde, 321 Sokak, 252 Cadde, 330 Sokak, Ahmet Andiçen Caddesi, 362 Cadde, 250 Sokak, Terminal Sokak,
507-2 FATİH-PLEVNE MAH-ÜMİTKÖY METRO İST. :
Terminal Sokak, 250 Sokak, 362 Cadde, Ahmet Andiçen Caddesi, 330 Cadde, 252 Cadde, 321 Sokak, 281 Cadde, Ahmet Andiçen Caddesi, Ahmet Kabaklı Caddesi U dönüşü, Çalkın Caddesi, İzmir Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ayaş Caddesi, Bahçe Sokak, Polatlı 1 Cadde, Fırat Caddesi, Plevne Sokak, Pazar Sokak, Bosna Caddesi, Destek Sokak, Selimiye Caddesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi, Atatürk Caddesi, İstasyon Caddesi, Türkkızılayı Caddesi, Sanayi Bulvarı, Doğan Taşdelen Bulvarı, Meksika Caddesi, 2433 Sokak, Dumlupınar Bulvarı, Doğan Taşdelen Bulvarı, Sanayi Bulvarı, Türkkızılayı Caddesi, İstasyon Caddesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi, Selimiye Caddesi, Destek Sokak, Bosna Caddesi, Pazar Sokak, Plevne Sokak, Fırat Caddesi, Polatlı 1. Caddesi, Bahçe Sokak, Ayaş Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, İzmir Caddesi, Çalkın Caddesi, Ahmet Kabaklı Caddesi U dönüşü, Ahmet Andiçen Caddesi, 281 Cadde, 321 Sokak, 252 Cadde, 330 Sokak, Ahmet Andiçen Caddesi, 362 Cadde, 250 Sokak, Terminal Sokak,
515 FATİH-SIHHİYE :
Terminal Sokak, 250 Sokak, 362 Cadde, Ahmet Andiçen Caddesi, 330 Cadde, 252 Cadde, 321 Sokak, 281 Cadde, Ahmet Andiçen Caddesi, Ahmet Kabaklı Caddesi U dönüşü, Çalkın Caddesi, İzmir Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ayaş Caddesi, Ayaş Ankara Yolu Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, İstanbul Caddesi, Atatürk Bulvarı, Strazburg Caddesi, Altınsoy Caddesi, Celal Bayar Bulvarı, Mevlana Bulvarı, Hipodrum Caddesi,Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Ayaş Kavşağı, Cengiz Aytmatov Caddesi, Ayaş Ankara Yolu Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, İzmir Caddesi, Çalkın Caddesi, Ahmet Kabaklı Caddesi U dönüşü, Ahmet Andiçen Caddesi, 281 Cadde, 321 Sokak, 252 Cadde, 330 Sokak, Ahmet Andiçen Caddesi, 362 Cadde, 250 Sokak, Terminal Sokak,
525-2 FATİH-PLEVNE MH.-SIHHİYE :
Terminal Sokak, 250 Sokak, 362 Cadde, Ahmet Andiçen Caddesi, 330 Cadde, 252 Cadde, 321 Sokak, 281 Cadde, Ahmet Andiçen Caddesi, Ahmet Kabaklı Caddesi U dönüşü, Çalkın Caddesi, İzmir Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ayaş Caddesi, Bahçe Sokak, Polatlı 1. Cadde, Fırat Caddesi, Pazar Sokak, Destek Sokak, Selimiye Caddesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi, Ayaş Ankara Yolu Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, İstanbul Caddesi, Atatürk Bulvarı, Strazburg Caddesi, Altınsoy Caddesi, Celal Bayar Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi, Hipodrum Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Ayaş Kavşağı, Cengiz Aytmatov Caddesi, Ayaş Ankara Yolu Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi, Selimiye Caddesi, Destek Sokak, PAzar Sokak, Fırat Caddesi, Polatlı 1. Cadde, Bahçe Sokak, Ayaş Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, İzmir Caddesi, Çalkın Caddesi, Ahmet Kabaklı Caddesi U dönüşü, Ahmet Andiçen Caddesi, 281 Cadde, 321 Sokak, 252 Cadde, 330 Sokak, Ahmet Andiçen Caddesi, 362 Cadde, 250 Sokak, Terminal Sokak,
525-6 FATİH-PLEVNE MH.-SIHHİYE :
Sokak, 250 Sokak, 362 Cadde, Ahmet Andiçen Caddesi, 330 Cadde, 252 Cadde, 321 Sokak, 281 Cadde, Ahmet Andiçen Caddesi, Ahmet Kabaklı Caddesi U dönüşü, Çalkın Caddesi, İzmir Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ayaş Caddesi, Bahçe Sokak, Polatlı 1. Cadde, Fırat Caddesi, Pazar Sokak, Destek Sokak, Selimiye Caddesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi, Ayaş Ankara Yolu Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, İstanbul Caddesi, Atatürk Bulvarı, Strazburg Caddesi, Altınsoy Caddesi, Celal Bayar Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi, Hipodrum Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Ayaş Kavşağı, Cengiz Aytmatov Caddesi, Ayaş Ankara Yolu Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi, Selimiye Caddesi, Destek Sokak, PAzar Sokak, Fırat Caddesi, Polatlı 1. Cadde, Bahçe Sokak, Ayaş Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, İzmir Caddesi, Çalkın Caddesi, Ahmet Kabaklı Caddesi U dönüşü, Ahmet Andiçen Caddesi, 281 Cadde, 321 Sokak, 252 Cadde, 330 Sokak, Ahmet Andiçen Caddesi