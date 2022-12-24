24 Ara 2022 - 16:12- Belediyeler

EGO'dan Uyarı: 517, 515, 525-2, 525-6 ve 507-2 Hat Güzergah Değişikliği! Törekent Mahallesinde Oturanlar Bu Haberi Okusun...

Törekent Mahallesindeki vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine, 517, 515, 525-2, 525-6 ve 507-2 hatlarımızın güzergahı Törekent Mahallesi içerindeki güzergahlarında yeniden düzeleme yapılmış olup, yeni güzergâhlara, 24.12.2022 tarihi itibariyle başlanılacaktır.