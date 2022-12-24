24 Ara 2022 - 16:12- Belediyeler

Ankara Haber; Okul Bahçesinde Sucuk Ekmek Keyfi! Sincan Belediye Başkanı Ercan Öğrencilere Verdiği Sözü Tuttu...

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 “Gençlerle Baş Başa” programı kapsamında her hafta bir okulu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya gelen Başkan Ercan, Şehit Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi’ni ziyaret etmiş ve gençlerin talebi üzerine öğle yemeği sözü vermişti.
Ankara Haber; Okul Bahçesinde Sucuk Ekmek Keyfi! Sincan Belediye Başkanı Ercan Öğrencilere Verdiği Sözü Tuttu... mask
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Başkan Ercan gençlere verdiği sözü tuttu ve okul bahçesinde kurulan ızgaralarla öğrencilere sucuk ekmek ikramı yapıldı. Gençlere verdiği önemi her fırsatta belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençlerle baş başa olmaya devam ediyor. Her hafta bir okulu ziyaret ederek gençleri dinleyen, onlarla sohbet eden Başkan Ercan, Şehit Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi’ni ziyaretinde öğrencilerin yemek isteğini kırmadı. Ertesi gün öğle arasında öğrencileri bir sürpriz bekliyordu. 

Öğle arasında okul bahçesinde kurulan ızgaralarla öğrencilere sucuk ekmek ikramında bulunan Başkan Ercan, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Bahçede yemek sırasına giren öğrencilerle ayak üstü sohbetler eden Başkan Ercan’a öğrenciler verdiği sözü tuttuğu için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. 

Başkan Ercan, bahçedeki yemek arasının ardından Şehit Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi’nin içini de gezerek öğretmenleri de ziyaret etti. Özellikle öğrencilerin resim performansına dikkat çeken öğretmenler Başkan Ercan’a okul duvarlarına yapılan yağlı boya resimleri gösterdi. 

Öğrenciler Başkan Ercan’a gençlere olan ilgisinden ve öğle arasındaki bu yemek jestinden dolayı teşekkür etti ve sonra bahçede hatıra fotoğrafı çektirildi. Ardından gençler Başkan Murat Ercan’ı alkışlar eşliğinde uğurladı.  

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24 Ara 2022 - 16:12 - Belediyeler

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