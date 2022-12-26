26 Ara 2022 - 00:48- Yaşam G: 26 Ara 2022 - 01:09

MasterChef Tournedos Alla Rossini Tarifi Merak Uyandırdı! Meğer Fransız Mutfağında Bu Şekilde Yapılıyormuş! İşte Tournedos Rossini Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nelerdir?

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Tournedos Rossini, 19. yüzyıl Fransız bestecisi Gioachino Rossini'nin adını taşıyan ve Fransız mutfağının ünlü et yemeklerinden biridir. Bu yemek, et dilimleri, ince dilim ciabatta ekmeği, foie gras ve trüffel gibi malzemelerin birleştirilerek hazırlanır. Tournedos Rossini, MasterChef gibi yemek yarışmaları veya popüler mutfak programları sayesinde her zaman gündemde olmaktadır. İşte yapılışı, tarifi ve malzemeleri...
MasterChef Tournedos Alla Rossini Tarifi Merak Uyandırdı! Meğer Fransız Mutfağında Bu Şekilde Yapılıyormuş! İşte Tournedos Rossini Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nelerdir? mask
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Tournedos Rossini, Fransız mutfağının ünlü et yemeklerinden biridir. Bu yemek, et dilimleri, ince dilim ciabatta ekmeği, kaz ciğeri ve peynir gibi malzemelerin birleştirilerek hazırlanır. Aşağıdaki adımları izleyerek, evinizde Tournedos Rossini yapabilirsiniz:

Tournedos Rossini Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nelerdir?

  • 4  tane dana bonfile et (her dilim, yaklaşık 2,5 cm kalınlığında olmalıdır)
  • 4 tane ince dilim ciabatta ekmeği
  • 4 tane dilim jambon veya beyaz peynir kullanılabilir
  • 4 tane dilim güzelce pişmiş siyah mantar veya yeşil biber kullanılabilir
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı paprika

MasterChef Tournedos Alla Rossini Tarifi ve Yapılışı

  • Tava veya ızgara tenceresini orta ısıda ısıtın.
  • Et dilimlerini tuz, karabiber ve baharatlar ile karıştırın.
  • 1 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin ve et dilimlerini tavada her iki tarafını da kızarana kadar pişirin.
  • Ciabatta ekmeklerini tereyağı ile ısıtın ve üzerine foie gras, siyah mantar, kaz ciğeri veya diğer malzemeleri yerleştirin.
  • Pişmiş et dilimlerini, ciabatta ekmeklerinin üzerine yerleştirin ve 2 yemek kaşığı tereyağı ile üzerini kaplayın.
  • Tava veya ızgara tenceresini 180 derece ısıtın ve et dilimlerini orta ısıda 10 dakika boyunca pişirin.
  • Pişmiş et dilimlerini servis tabağına alın ve isteğe göre sıcak veya soğuk servis yapın.
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26 Ara 2022 - 00:48 - Yaşam

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