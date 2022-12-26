Serseri yemeği Nedir, Nasıl Yapılır? MasterChef Mehmet Şef Serseri tarifi ve yapılışı! Serseri yemeği malzemeleri ve özel tarifi...

Serseri yemeği, Türk mutfağının bir çeşit sebze yemeğidir. Bu yemeğin ana malzemesi, patates ve biberdir. Aşağıdaki adımları izleyerek, evinizde serseri yemeği yapabilirsiniz:

Serseri Yemeğinin tarifi ve yapılışı!

1 Adet Kalamar

500 gram patates

1 adet orta boy biber

2 adet orta boy sivri biber

1 adet orta boy kırmızı biber

1 adet orta boy yeşil biber

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Serseri yemeği Nedir, Nasıl Yapılır?

Patatesleri soyun ve orta boy küpler halinde doğrayın. Biberleri de orta boy küpler halinde doğrayın. Soğanı ince kıyın. Sarımsakları da ince doğrayın.

Tencereyi orta ısıda ısıtın ve zeytinyağını tencereye ekleyin. Soğanları tencereye ekleyin ve kavurun.

Sarımsakları tencereye ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Patatesleri tencereye ekleyin ve tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Patatesler yumuşayana kadar pişirin.

Biberleri tencereye ekleyin ve karıştırın. Kapağını kapatın ve patatesler ve biberler yumuşayana kadar pişirin.

Serseri yemeği, sıcak veya soğuk olarak servis yapılabilir. İsteğe göre, üzerine taze nane veya maydanoz ekleyebilirsiniz.

Serseri yemeği, lezzetli ve sağlıklı bir sebze yemeğidir. Bu yemeği evinizde kolaylıkla hazırlayabilir ve sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketebilirsiniz.