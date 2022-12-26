Trendyol Bildirim Kapatma Nasıl Yapılır? Trendyol uygulaması nasıl indirebilirim? Trendyol Güncelleme Nasıl Yapılır?

Trendyol, Türkiye'de faaliyet gösteren bir e-ticaret şirketidir. Trendyol, çeşitli ürünlerin satışını yapmakta ve müşterilere hızlı ve güvenilir bir şekilde siparişlerini teslim etmektedir. Trendyol, çeşitli kategorilerde ürünler sunmaktadır, bunlar arasında giyim, ayakkabı, aksesuar, ev eşyaları, elektronik ve perakende sektöründe satış yapmaktadır.

Trendyol, müşterilerine çeşitli ödeme seçenekleri sunmakta ve ayrıca müşterilerine ücretsiz kargo hizmeti sunmaktadır. Trendyol, ayrıca müşterilerine çeşitli indirimler ve kampanyalar sunmaktadır.

Trendyol Bildirim Kapatma Nasıl Yapılır?

Trendyol uygulamasındaki bildirimleri kapatma işlemini aşağıdaki adımları izleyerek gerçekleştirebilirsiniz:

Trendyol uygulamasını açın ve ana menüden Ayarlar seçeneğine tıklayın. Ayarlar ekranından Bildirimler seçeneğine tıklayın. Bildirimler ekranında, uygulamadan gelen bildirimleri kapatmak istediğiniz seçenekleri seçin. Örneğin, Promosyonlar ve Özel Teklifler seçeneğini kapatmak istiyorsanız, bu seçeneğin yanındaki düğmeyi kapatın. Değişikliklerinizi kaydetmek için Ayarlar ekranına geri dönün ve Kaydet düğmesine tıklayın. Not: Bu adımlar Android cihazlar için geçerlidir. iOS cihazlar için adımlar farklı olabilir.

Trendyol uygulaması nasıl indirebilirim?

Trendyol uygulamasını indirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Cihazınızın uygulama mağazasına (Google Play Store veya Apple App Store) gidin. Uygulama mağazasında arama kutusuna "Trendyol" yazın ve arama sonuçlarını inceleyin. Trendyol uygulamasını bulun ve indirme sayfasına gidin. İndirme sayfasında "İndir" düğmesine tıklayın ve uygulamanın indirilmesi ve yüklenmesi için bekleyin.

Not: Trendyol uygulaması, Android ve iOS cihazlar için mevcuttur. Cihazınızın uygulama mağazasındaki adımları izleyerek uygulamayı indirebilirsiniz.

Trendyol Güncelleme Nasıl Yapılır?

Trendyol uygulamasını güncelleştirme işlemini aşağıdaki adımları izleyerek gerçekleştirebilirsiniz:

Cihazınızın uygulama mağazasına (Google Play Store veya Apple App Store) gidin. Uygulama mağazasında arama kutusuna "Trendyol" yazın ve arama sonuçlarını inceleyin. Trendyol uygulamasını bulun ve indirme sayfasına gidin. İndirme sayfasında, uygulamanın mevcut sürümünün en son sürüm olup olmadığını kontrol edin. Eğer en son sürüm değilse, "Güncelle" düğmesine tıklayın ve uygulamanın güncellenmesi için bekleyin.

Not: Cihazınızda otomatik güncelleme seçeneği etkinleştirilmişse, uygulama mağazasından güncelleme işlemini gerçekleştirmeye gerek kalmayabilir. Bu durumda, uygulamanın en son sürümü otomatik olarak indirilecektir.