iPhone Kullananlara Kötü Haber! Desteğini Kesti... Artık WhatsApp Kullanamayacaklar! WhatsApp hangi telefonlardan kaldırılacak 2022?

WhatsApp her yıl olduğu gibi bu sene de desteğini çekeceği cep telefonu modellerini açıkladı. Hem donanım olarak hem de yazılım olarak eski olan telefonlar için Meta'dan son dakika açıklaması geldi. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle birçok modelde WhatsApp çalışmayacak. Meta, listesine Iphone 6 serisini de ekledi.

WhatsApp, zaman zaman eski cihaz modellerini desteklemekten vazgeçerek, yeni güncellemelerini sadece belirli cihaz modellerine yayınlar. Bu nedenle, WhatsApp'ı kullanımınızı sürdürebilmek için cihazınızın güncel bir sürüme sahip olması gerekir. Eğer cihazınız eski bir model ise ve WhatsApp'ın desteğini kestiği bir cihaz ise, WhatsApp uygulamasını kullanmayı sürdüremayabilirsiniz.

WhatsApp, cihaz desteği konusunda zaman zaman güncellemeler yapabilir ve bu nedenle desteğini kestiği cihazlar listesi de değişebilir. WhatsApp'ın desteğini kestiği cihazlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için, WhatsApp'ın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya WhatsApp destek ekibine ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz.

WhatsApp, bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde, internet üzerinden diğer WhatsApp kullanıcılarıyla sohbet edebilir, görüntülü arama yapabilir ve hatta telefon araması yapabilirsiniz. WhatsApp'ı kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

WhatsApp Nedir, Nasıl Kullanılır?

WhatsApp uygulamasını indirin ve kurun.

Uygulamayı açın ve telefon numaranızı girerek üye olun veya varsa Facebook hesabınızı kullanarak giriş yapın.

WhatsApp'a telefon rehberinizdeki kişileri ekleyin. Bu kişilerin de WhatsApp hesapları olması gerekir.

Kontak listesinden bir kişi seçin ve onlarla mesajlaşmaya veya görüntülü arama yapmaya başlayın.

Görüntülü arama yapmak için, kontak listesinden seçtiğiniz kişinin yanındaki görüntülü arama simgesine tıklayın ve aramayı başlatın.

Mesajlaşmak için, kontak listesinden seçtiğiniz kişinin yanındaki mesaj simgesine tıklayın ve mesaj penceresini açın. Bu pencerede, yazılı mesajları gönderebilir ve gönderilen mesajları görüntüleyebilirsiniz.

WhatsApp uygulaması ayrıca birçok farklı özelliğe de sahiptir. Örneğin, grubu mesajlaşma, dosya paylaşımı, anlık çeviri gibi özellikleri de kullanabilirsiniz.

iPhone WhatsApp Desteğini Kestiği Telefonlar

WhatsApp, zaman zaman eski cihaz modellerini desteklemekten vazgeçerek, yeni güncellemelerini sadece belirli cihaz modellerine yayınlar. Bu nedenle, WhatsApp'ı kullanımınızı sürdürebilmek için cihazınızın güncel bir sürüme sahip olması gerekir. Eğer cihazınız eski bir model ise ve WhatsApp'ın desteğini kestiği bir cihaz ise, WhatsApp uygulamasını kullanmayı sürdüremayabilirsiniz.

WhatsApp'ın desteğini kestiği iPhone modelleri şunlardır:

iPhone 4 ve daha eski modeller iPhone 5 ve iPhone 5c modelleri iPhone 6S iPhone SE iPhone 6S Plus

Bu modeller, WhatsApp'ın güncel sürümlerini yükleyemeyecek ve WhatsApp'ı kullanamayacaktır. Eğer cihazınız bu modellerden birine sahipseniz ve WhatsApp'ı kullanmayı sürdürmek istiyorsanız, cihazınızı değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

WhatsApp, bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Bu uygulama, iPhone cihazlarınızda da kullanılabilir. WhatsApp'ı iPhone cihazınızda kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

iPhone cihazınızdan App Store uygulamasını açın ve arama çubuğuna "WhatsApp" yazın.

WhatsApp uygulamasını bulun ve indirin. WhatsApp uygulamasını açın ve telefon numaranızı girerek üye olun veya varsa Facebook hesabınızı kullanarak giriş yapın. WhatsApp'a telefon rehberinizdeki kişileri ekleyin. Bu kişilerin de WhatsApp hesapları olması gerekir. Kontak listesinden bir kişi seçin ve onlarla mesajlaşmaya veya görüntülü arama yapmaya başlayın. Görüntülü arama yapmak için, kontak listesinden seçtiğiniz kişinin yanındaki görüntülü arama simgesine tıklayın ve aramayı başlatın. Mesajlaşmak için, kontak listesinden seçtiğiniz kişinin yanındaki mesaj simgesine tıklayın ve mesaj penceresini açın. Bu pencerede, yazılı mesajları gönderebilir ve gönderilen mesajları görüntüleyebilirsiniz.

WhatsApp uygulaması ayrıca birçok farklı özelliğe de sahiptir. Örneğin, grubu mesajlaşma, dosya paylaşımı, anlık çeviri gibi özellikleri de kullanabilirsiniz.