26 Ara 2022 - 10:07- Belediyeler G: 26 Ara 2022 - 10:08

Ankara Haber; Büyükşehir Belediyesinin AB Standartlarında Ürettiği "Belblue" İstasyonlarda Satışta! İster Ambalajlı İster Pompa İle...

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ABB iştiraklerinden BelPLAS AŞ’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesine tasarruf sağlamak,  çevre kirliliğini önlemek ve egzoz emisyonunu azaltmak amacıyla ürettiği Avrupa Birliği standartlarındaki dizel egzoz sıvısı “Belblue”, Başkentteki akaryakıt istasyonlarında satışa sunuldu.
Ankara Haber; Büyükşehir Belediyesinin AB Standartlarında Ürettiği "Belblue" İstasyonlarda Satışta! İster Ambalajlı İster Pompa İle... mask
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Çalışma alanını genişleterek yenilikçi ürünler üretmeye başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri AŞ, birçok organik ve kimyasal ürünün üretimini ve uygun fiyatla satışını gerçekleştiriyor. 

Geçtiğimiz günlerde Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) de ürün kataloğuna giren BelPlas üretimi dizel egzoz sıvısı “Belblue”,  internetten gördüğü yoğun ilgi üzerine şimdi de akaryakıt istasyonlarında satışa sunuldu. 

AMBALAJLI YA DA POMPAYLA SATIŞI SUNULUYOR

“Belblue”nun akaryakıt istasyonlarında satışa çıkması vatandaşların ürüne ulaşmasını da kolaylaştırdı. Doğaya zararlı olan ve dizel araçlardan atmosfere yayılan azot gazı salınımını düşüren “Belblue”, akaryakıt istasyonlarında bulunan marketlerde doldurma aparatıyla birlikte ambalajlı olarak ya da otomasyon sistemiyle pompayla satışa sunuluyor. 

HEM KALİTELİ HEM DE UYGUN FİYATLI

Ankara’da “Belblue”nun satış ağını genişletmek istediklerini belirten BelPlas AŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Hazman, birçok akaryakıt istasyonuyla da görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti. Hazman, “Gübre çeşitlerimizde, yol boyası çeşitlerimizde, buz çözücü solüsyon BelÇöz’de ve diğer tüm ürünlerimizde olduğu gibi önce Büyükşehrimizin ihtiyaçlarını karşılıyor, tasarruf sağlıyor sonra da ürünlerimizi ulusal ve uluslararası pazarlara açıyoruz.

Bu üründe de önce 1,5 milyon litreyle Büyükşehir Belediyesinin ihtiyacını karşıladık, sonrasında ürünü ulusal pazara açtık. İnternet üzerinden pazarladığımız ürünü, şimdi sıcak satış yöntemiyle, servis şoförü esnafımıza, tır ile kamyon şoförlerimize, çiftçimize ve tüm vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Çevre sağlığı açısından Avrupa standartlarında kullanılması mecburi olan ürünümüz ucuz, kaliteli ve verimli bir ürün” diye konuştu.

Piyasa koşullarında temin etmek yerine kendi ürettiği dizel egzoz sıvısını; belediye araçları, otobüsler, hafriyat kamyonları ve iş makinelerinde kullanan ABB büyük tasarruf da ediyor.

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26 Ara 2022 - 10:07 - Belediyeler

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