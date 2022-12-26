26 Ara 2022 - 10:12- Belediyeler G: 26 Ara 2022 - 10:13

Ankara Haber; Mamak Belediyesi Kışa Hazır! Tüm Ekipler Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Tedbirini Aldı...

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Mamak Belediyesi zorlu kış şartlarına karşı güçlendirdiği ekip ve araç filosu ile hazır hale geldi. Ekipler, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma için tüm hazırlıklarını tamamladı.
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Kışa Hazır! Tüm Ekipler Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Tedbirini Aldı... mask
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşların kışı rahat geçirebilmesi için hazırlıklarını yapan ekipleri denetledi. Yapılan planlamalar doğrultusunda 7/24 esasına göre çalışacak olan ekipler Mamak’ta hayatın aksamaması için görevi başında olacak. Mamak Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde belirlenen 161 kritik noktada personelleri ve araçlarıyla hizmet verecek. 

“Hedefimiz En İyisini Yapmak” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, tamamlanan hazırlıkları denetledi, ekip ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Murat Köse, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Ekiplerimizle kar yağışının olumsuz etkilerini azaltmak için her kış olduğu gibi süper donanımlı ekiplerimizle 7/24 göreve hazırız. Görev alanlarımızdaki işlerde en iyisini yapmak bizim hedefimiz. Tüm ekibimizle Karla Mücadeleye hazırız.

Güzel Mamak’ımızda kış günlerinde, yine yollar açık olacak ve hemşerilerimiz yine güvenle araç kullanılacaklar” dedi.

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26 Ara 2022 - 10:12 - Belediyeler

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