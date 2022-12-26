Ankara Haber; Bir Bölümü Yada Tamamı Ankara'da Geçen Film ve Belgesel Afişleri Kızılay Metro İstasyonu’nda...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Başkentin tanıtımı için yeni bir projeye daha imza attı.

1920’LERDEN 2000’LERE ZAMANDA YOLCULUK

Ankara’dan iki sahnenin yer aldığı 1925 yapımı “Grass A Nations Battle for Life” adlı belgeselden, 2012 yapımı Zeki Demirkubuz’un “Yeraltı”sına kadar 25 yapımın afişleri Başkentlileri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Sergilenen film afişleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. kuruluş yıl dönümü için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine Sovyet Yönetmen Sergey Yutkeviç tarafından çekilen “Türkiye'nin Kalbi Ankara” adlı belgesel filmin afişi de yer alıyor.

Kızılay Metro İstasyonu’nda sergilenen film afişlerinin sinematografik açıdan Ankara’nın tarih içerisindeki gelişimini gözler önüne serdiğini ifade eden Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanlığı Koordinatör Yardımcısı Gamze Özbaş, “Başkentin sanat tarihini ve kültürünü anlatmak amacıyla bir kısmı ya da tamamı Ankara’da geçen filmlerin afişlerini Kızılay Metro İstasyonu’nda sergilemeye başladık.

Başkentin sokaklarında çekilen ve herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bu filmlerin afişleriyle Ankaralıların hafızasını tazeleyeceğine inanıyoruz. Ayrıca bu filmlerin sinematografik açıdan Ankara’nın tarih içerisindeki gelişimini de gözler önüne seriyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı olarak bu uygulamayla Ankara’nın tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Uygulamamızı daha sonra diğer istasyonlarda da yaygınlaştıracağız” dedi.