26 Ara 2022 - 11:11- Belediyeler G: 26 Ara 2022 - 11:12

Ankara Haber; Keçiören'de Teleferik Tekrar Hizmete Açıldı! İlk Turu Başkan Altınok Attı...

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Keçiören Belediyesi ilçede Subayevleri ve Tepebaşı güzergâhında hizmet veren teleferik hattında yürüttüğü periyodik ağır bakım çalışmalarını tamamladı.
Ankara Haber; Keçiören'de Teleferik Tekrar Hizmete Açıldı! İlk Turu Başkan Altınok Attı... mask
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Vatandaşın hizmetine açılan teleferikle ilk turu Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok; AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Saliha Küçüker ile birlikte attı.

Başkan Turgut Altınok, her bir kabini 8 kişilik olan ve toplamda 16 kabinle hizmet veren teleferik sistemindeki periyodik ağır bakım çalışmalarının başarıyla tamamlandığını söyleyerek şu bilgileri paylaştı:

“Teleferiğimizin kısa ve uzun süreli bakımlarının yapılması zorunlu olduğundan bir süre hizmetimize ara vermiştik. Bakım ve onarım çalışmalarıyla daha güvenli seyahat imkânı sunuyoruz. 2008 yılından beri hizmet veren teleferiğimiz ilk açıldığı dönemde Avrupa ve Türkiye`nin en uzun hatta sahip teleferiği olarak biliniyordu.

Hat uzunluğu 1653 metre olan, Subayevleri ve Tepebaşı mahalleleri arasında hem ulaşım hem de turistik gezi hizmeti veren teleferik şu anda en uzun şehir içi teleferik hatları arasında ilk üçte yer alıyor. En yüksek noktası 85 metre olan teleferik günlük ortalama bin yolcuyu ağırlıyor. Her biri 8 kişilik olan toplamda 16 kabin ile 20 dakikalık bir seyir keyfi yaşatıyor.” ​

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26 Ara 2022 - 11:11 - Belediyeler

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