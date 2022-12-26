26 Ara 2022 - 11:32- Belediyeler G: 26 Ara 2022 - 11:33

Ankara Haber; İlimin ve Bilimin Yuvası Pursaklar'da Minik Kaşifler Bilim Şenliğinde Buluştu...

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Pursaklar Belediyesi, bilim ve teknolojinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması ve farkındalık oluşturmak amacıyla hizmete açtığı Bilim Pursaklar Atölyelerinde eğitim gören öğrenciler, Ülker İlköğretim Okulundaki öğrencilerle birlikte etkinlikte bir araya geldi.
Ankara Haber; İlimin ve Bilimin Yuvası Pursaklar'da Minik Kaşifler Bilim Şenliğinde Buluştu... mask
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Ülker İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen Bilim Şenliğinde minik kâşifler, takım halinde hareket ederek birbirinden farklı deneyler yaparak, geleceğe dair umut dolu mesajlar verdiler.

‘‘Pursaklar’da umudumuz çok büyük’’

Pursaklar Belediyesi'nin her zaman eğitimin ve öğrencilerin destekçisi olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Bilim Pursaklar bilim şenliği ilçemizde bulunan Ülker İlkokulundaki öğrencilerle birbirinden farklı bilim etkinliklerimizle buluştu. Çocuklarımızın astronomiye, uzaya, bilime ilgileri muhteşemdi. Hem eğlendiler hem de deneyimleyerek öğrendiler. Pursaklar’da umudumuz çok büyük. Çocuklarımız gümbür gümbür geliyor” dedi.
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26 Ara 2022 - 11:32 - Belediyeler

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