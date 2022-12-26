Ankara Haber; Kızılay’ın Çehresi Değişiyor! Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi Başlıyor! Üst Geçitler Kaldırılacak ve Tek Tip Tabela Uygulamasına Geçilecek...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Atatürk Bulvarı’nda ‘Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi’ni başlatıyor. Proje kapsamında; Sıhhiye ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında yer alan 63 adet yapının cepheleri modernize edilecek ve binalarda tek tip tabela uygulamasına geçilecek. Ayrıca Güvenpark, Zafer Parkı ve Zafer Meydanı da tarihi dokularına uygun şekilde yenilenecek.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; Sıhhiye ile Çankaya Köşkü arasında yer alan yapıların cephelerinin modernize edilerek binalarda tek tip tabela uygulamasına geçilmesi için harekete geçti. Güvenpark, Zafer Parkı ve Zafer Meydanı’nın da tarihi dokularına uygun şekilde yenileneceği projenin ilk etabı; Sıhhiye ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında yer alan kamu binaları hariç 63 adet yapıyı kapsarken, uygulanacak kentsel tasarımla bölge yepyeni bir görünüme kavuşacak.

ÜST GEÇİTLER KALDIRILACAK

Ankara’nın en önemli ana arterlerinden biri olan Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında; Sıhhiye Hitit Güneşi Anıtı’ndan TBMM’ye kadar 10 hektarlık alanda yaya kaldırımlarından kent mobilyalarına, aydınlatma elemanlarından satış birimlerine kadar birçok unsur yeniden tasarlanacak.

Bulvar üzerinde yayaların kullandığı en önemli akslar belirlenerek bu noktalarda hemzemin yaya geçidi uygulamasına başlanacak. Bulvarın yaya öncelikli hâle getirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalarla üst geçitler de kaldırılacak.

CUMHURİYET DÖNEMİ ANKARA’SI GÜNYÜZÜNE ÇIKACAK

Bölge içerisinde başta Güvenpark olmak üzere doğal ve kültürel sit alanlarında yapılacak çalışmaların Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandığını belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, proje hakkında şu bilgileri verdi:

“Atatürk Bulvarı aslında sıradan bir ticari aks olmaktan veya bir güzergâh olmaktan öte Cumhuriyetimizin açık hava müzesi niteliğindedir. Atatürk Bulvarı’na baktığınız zaman Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin tüm izlerini orada görmek mümkün. Dolayısıyla öncelikli olarak burayı ele aldık. İlk etapta hazırladığımız proje, Sıhhiye’deki Hitit Anıtı ile TBMM arasında kalan yaklaşık 10 hektarlık alanı kapsıyor. Burada bulunan 63 binanın cephe iyileştirilmesi ve kentsel tasarım proje çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz.

Önümüzdeki yıl da uygulamasına geçeceğiz. Bu projeyle hem Türkiye'nin hem de Ankara’nın toplumsal belleğinde var olan Kızılay’ı eski günlerine yeniden dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Araç öncelikli bir Kızılay’dan yaya öncelikli Kızılay’a dönüşümü planlıyoruz. Avrupa kent meydanlarında olduğu gibi Kızılay kaldırımları adeta yaşayan kafelere dönüşecek. Burada alacağımız iyi neticeler de ikinci ve üçüncü etapları teşvik edecek.”