27 Ara 2022 - 09:22- Belediyeler G: 27 Ara 2022 - 09:23

Ankara Haber; Yeni Yıl Öncesi Vatandaşların Güvenliği ve Sağlığı İçin Gölbaşı Belediye Ekipleri Denetimde...

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Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023’e sayılı günler kala, gıda satışı yapan kuruyemişçiler, pastaneler ve hindi satışı yapan kasaplar başta olmak üzere birçok iş yerinde denetim yaptı.
Ankara Haber; Yeni Yıl Öncesi Vatandaşların Güvenliği ve Sağlığı İçin Gölbaşı Belediye Ekipleri Denetimde... mask
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Yılbaşı öncesi gıda satışı yapılan yerler öncelikli olmak kaydıyla genel temizlik, hijyen kurallarına uygunluk, gıdaların üretim ve son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin korunması gibi konularda denetim gerçekleştiren ekipler, vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmeleri için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

 Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yaptığı açıklamada, yılbaşı öncesi özellikle gıda satışı yapılan yerlere yönelik denetimleri artırdıklarını söyleyerek “Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek üretim ve gıda satışına asla izin vermeyeceğiz. Denetimlerdeki amacımız vatandaşın sağlığını korumak.” dedi.Başkan Şimşek, vatandaşların yeni yıla huzurlu bir ortamda girebilmesi ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi için ilave zabıta denetim ekipleri oluşturduklarını da kaydetti.
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27 Ara 2022 - 09:22 - Belediyeler

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