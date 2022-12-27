27 Ara 2022 - 11:01- Belediyeler G: 27 Ara 2022 - 11:02

Ankara Haber; Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları ve Kütüphane Bulunacak! Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda Dönüşüm Sürüyor!

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Ankara Büyükşehir Belediyesinin, yıllardır atıl durumda bulunan Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda başlattığı kapsamlı yenileme ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Ankara Haber; Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları ve Kütüphane Bulunacak! Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda Dönüşüm Sürüyor! mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda başlattığı dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Uzun süredir atıl vaziyette bulunan 800 araç kapasiteli otoparkın yenileme işlemleri tamamlandığında hem yaşanan park sorunu çözülecek hem de bölge bir kütüphane kazanacak. 

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı'nda teknolojik ve modern bir dönüşüme imza atıyoruz” diyerek duyurduğu çalışmalar tamamlandığında; hem bölgedeki park sorunu çözülecek hem de Ankaralı gençler yeni bir kütüphaneye kavuşacak.

Konut, iş yeri, hastane ve üniversitelere yakın bir konumda bulunan Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nın hizmete açılmasının ardından özellikle Kolej ve Kurtuluş semtlerindeki üniversite öğrencileri ve vatandaşlar nefes alacak. 

OTOPARKIN İLK KATI KÜTÜPHANE OLACAK

800 araç kapasiteli Sıhhiye Çok Katlı Otopark’ı Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından baştan aşağı detaylı bir şekilde yenileniyor.

Yenileme çalışmalarıyla birlikte otoparkın birinci katında 400 metrekarelik bir alan kütüphaneye dönüştürülecek. Böylece, çevresinde pek çok üniversitenin yer aldığı otopark, bölgedeki önemli bir ihtiyacı daha karşılamış olacak. Otoparkın zemin katına ise 1000 metrekarelik bir kafeterya alanı yapılacak. Kütüphane ve kafeteryanın 2023 Nisan ayı sonuna kadar hizmete girmesi hedefleniyor. 

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ İSTASYONLARI KURULACAK  

27 bin 500 metrekare alana sahip otoparkın 4 katı araçlar için kullanılacak. Elektrik altyapısından kamera sistemlerine, otomasyon altyapısından havalandırma ve aydınlatma sistemlerine kadar birçok bakım onarım çalışmasının gerçekleştirildiği otoparkta, yangın söndürme ve acil durum yönlendirmeleri ile yatay-dikey işaretlemeler de yenilenerek daha güvenli hâle getirilecek. 800 araçlık otoparkın 40 araçlık yeri işaretlerle engelliler için ayrılırken, elektrikli araçlar için de şarj istasyonları kurulacak.

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27 Ara 2022 - 11:01 - Belediyeler

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