27 Ara 2022 - 11:06- Belediyeler G: 27 Ara 2022 - 11:07

Ankara Haber; Ankara Büyükşehir, Keçiören Ve Mamak'ta Bulunan 11 Taşınmazı Satışa Çıkarıyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

ABB, 10 tanesi Keçiören ve 1 tanesi ise Mamak ilçesinde yer alan konut ve arsaları ihale yoluyla satışa çıkaracak. 29 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak ihale ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Ankara Haber; Ankara Büyükşehir, Keçiören Ve Mamak'ta Bulunan 11 Taşınmazı Satışa Çıkarıyor! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazların satışını sürdürüyor. Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, 10 tanesi Keçiören Bağlarbaşı ve 1 tanesi ise Mamak İmrahor Mahallesinde yer alan 11 tane taşınmazı 29 Aralık 2022 Perşembe günü saat 14.00’te Encümen Toplantı Salonu’nda ihale yöntemiyle satışa sunacak. 

8 KONUT 3 ARSA SATIŞA SUNULACAK

2 tanesi Keçiören, 1 tanesi ise Mamak’ta bulunan toplam 4 bin 115 metrekarelik 3 arsa ile Keçiören’de bulunan 8 konut (1+1 ve 2+1) kapalı zarf usulüyle ayrı ayrı satılacak. Gerçekleştirilecek ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar ihale detaylarına  “https://www.ankara.bel.tr/ihaleler/detay/3154” adresinden ulaşabilecek.

Satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi en geç 29 Aralık saat 11.00’e kadar (Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi. No.:5 Yenimahalle) Belediye Hizmet Binası’nın 14. katında bulunan Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden temin edilebilecek.

11 taşınmaz için teklif mektuplarının ise en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan Encümen Başkanlığına (Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı 7. kat) teslim edilmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mülk Satışı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ankara, ankara keçiören, ankara mamak
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları ve Kütüphane Bulunacak! Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda Dönüşüm Sürüyor! mask
Ankara Haber; Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları ve Kütüphane Bulunacak! Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda Dönüşüm Sürüyor!
Ankara Haber; Altındağ'da Kentsel Dönüşümün Hızla Devam Ettiği Aktaş Yeniden Doğuyor... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Kentsel Dönüşümün Hızla Devam Ettiği Aktaş Yeniden Doğuyor...
Ankara Haber; Yeni Yıl Öncesi Vatandaşların Güvenliği ve Sağlığı İçin Gölbaşı Belediye Ekipleri Denetimde... mask
Ankara Haber; Yeni Yıl Öncesi Vatandaşların Güvenliği ve Sağlığı İçin Gölbaşı Belediye Ekipleri Denetimde...
Ankara Haber; Kahramankazan Alparslan Mahalle Kültür Evi Açıldı... mask
Ankara Haber; Kahramankazan Alparslan Mahalle Kültür Evi Açıldı...
Ankara Haber; Kızılay’ın Çehresi Değişiyor! Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi Başlıyor! Üst Geçitler Kaldırılacak ve Tek Tip Tabela Uygulamasına Geçilecek... mask
Ankara Haber; Kızılay’ın Çehresi Değişiyor! Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi Başlıyor! Üst Geçitler Kaldırılacak ve Tek Tip Tabela Uygulamasına Geçilecek...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Ücretsiz Tiyatro Ziyafeti mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Ücretsiz Tiyatro Ziyafeti
Ankara Haber; Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi Çankaya'da Konserlerle Kutlanıyor! mask
Ankara Haber; Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi Çankaya'da Konserlerle Kutlanıyor!
Ankara Haber; İlimin ve Bilimin Yuvası Pursaklar'da Minik Kaşifler Bilim Şenliğinde Buluştu... mask
Ankara Haber; İlimin ve Bilimin Yuvası Pursaklar'da Minik Kaşifler Bilim Şenliğinde Buluştu...
Ankara Haber; "İstiklal" Oyunu İle Mehmet Akif Ersoy Pursaklar'da Anıldı... mask
Ankara Haber; "İstiklal" Oyunu İle Mehmet Akif Ersoy Pursaklar'da Anıldı...
Ankara Haber; Sincan'da İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor... mask
Ankara Haber; Sincan'da İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları ve Kütüphane Bulunacak! Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda Dönüşüm Sürüyor! mask
Ankara Haber; Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları ve Kütüphane Bulunacak! Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda Dönüşüm Sürüyor!
Ankara Haber; Altındağ'da Kentsel Dönüşümün Hızla Devam Ettiği Aktaş Yeniden Doğuyor... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Kentsel Dönüşümün Hızla Devam Ettiği Aktaş Yeniden Doğuyor...
Ankara Haber; Yeni Yıl Öncesi Vatandaşların Güvenliği ve Sağlığı İçin Gölbaşı Belediye Ekipleri Denetimde... mask
Ankara Haber; Yeni Yıl Öncesi Vatandaşların Güvenliği ve Sağlığı İçin Gölbaşı Belediye Ekipleri Denetimde...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Ücretsiz Tiyatro Ziyafeti mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Ücretsiz Tiyatro Ziyafeti
Ankara Haber; Kahramankazan Alparslan Mahalle Kültür Evi Açıldı... mask
Ankara Haber; Kahramankazan Alparslan Mahalle Kültür Evi Açıldı...
Ankara Haber; Kızılay’ın Çehresi Değişiyor! Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi Başlıyor! Üst Geçitler Kaldırılacak ve Tek Tip Tabela Uygulamasına Geçilecek... mask
Ankara Haber; Kızılay’ın Çehresi Değişiyor! Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi Başlıyor! Üst Geçitler Kaldırılacak ve Tek Tip Tabela Uygulamasına Geçilecek...
Ankara Haber; İlimin ve Bilimin Yuvası Pursaklar'da Minik Kaşifler Bilim Şenliğinde Buluştu... mask
Ankara Haber; İlimin ve Bilimin Yuvası Pursaklar'da Minik Kaşifler Bilim Şenliğinde Buluştu...
Ankara Haber; "İstiklal" Oyunu İle Mehmet Akif Ersoy Pursaklar'da Anıldı... mask
Ankara Haber; "İstiklal" Oyunu İle Mehmet Akif Ersoy Pursaklar'da Anıldı...
Ankara Haber; Sincan'da İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor... mask
Ankara Haber; Sincan'da İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor...
Ankara Haber; Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi Çankaya'da Konserlerle Kutlanıyor! mask
Ankara Haber; Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi Çankaya'da Konserlerle Kutlanıyor!

27 Ara 2022 - 11:06 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL