27 Ara 2022 - 11:12- Belediyeler G: 27 Ara 2022 - 11:13

Ankara Haber; Ego Duyurdu! Güdül ve Nallıhan'a Otobüs Seferleri Başlıyor! İşte Güzergah ve Hat Numara Bilgileri...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Güdül ve Nallıhan ilçelerinde ikamet eden vatandaşların EGO otobüsleri ile Ankara kent merkezine ulaşımlarının sağlanabilmesi amacıyla ring seferleri başlattı.
Ankara Haber; Ego Duyurdu! Güdül ve Nallıhan'a Otobüs Seferleri Başlıyor! İşte Güzergah ve Hat Numara Bilgileri... mask
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EGO Genel Müdürlüğü, Güdül ve Nallıhan ilçelerinde ikamet eden vatandaşların EGO otobüsleri ile Ankara kent merkezine ulaşımlarının sağlanabilmesi amacıyla ring seferleri başlattı. Güdül ilçesine “615 Güdül-Ulus” hat numaralı araçlar “Güdül, Ayaş Yolu, İstanbul Yolu, Ulus” güzergâhında, Nallıhan ilçesine ise “677 Nallıhan-Ankara” hat numaralı araçlar “Nallıhan, Çayırhan, Beypazarı, Ayaş, İstanbul Yolu, Ulus” güzergâhında 29 Aralık 2022 Perşembe günü itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. 

SEFERLER 29 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Güdül ilçesine “615 Güdül-Ulus” hat numaralı araçlar “Güdül, Ayaş Yolu, İstanbul Yolu, Ulus” güzergâhında, Nallıhan ilçesine ise “677 Nallıhan-Ankara” hat numaralı araçlar “Nallıhan, Çayırhan, Beypazarı, Ayaş, İstanbul Yolu, Ulus” güzergâhında 29 Aralık 2022 Perşembe günü itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

Araçların hareket saatleri ve güzergâh bilgilerine ise EGO CEP’TE uygulaması ve EGO Şehir İçi Ulaşım Web Bilgi Sisteminden erişim sağlanabilecek.       

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27 Ara 2022 - 11:12 - Belediyeler

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