27 Ara 2022 - 11:15- Belediyeler G: 27 Ara 2022 - 11:16

Ankara Haber; Sincan Hanımlar Konağında Etkinlik Zamanı! Sincanlı Hanımlar “Bil Bakalım” Oyunu İle Eğlendi!

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Sincan Belediyesi Hanımlar Konaklarında seminer ve atölyelerin yanında eğlenceli oyunlarla da kadınlar sosyalleşip stres atıyor. Bu hafta Şerife Bacı Hanımlar Konağında “Bil Bakalım” etkinliği vardı. Hanımlar hem bilgilerini yarıştırdı hem de keyifli vakit geçirdi.
Ankara Haber; Sincan Hanımlar Konağında Etkinlik Zamanı! Sincanlı Hanımlar “Bil Bakalım” Oyunu İle Eğlendi! mask
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Sincan Hanım Konakları sanattan spora, eğitimden kültüre her alanda düzenlediği etkinliklerle kadınların göz bebeği. Hanımlar eğitici ve öğretici faaliyetlerin yanında eğlenceli oyunlarla da sosyalleşerek günün stresini atıyor. Bu hafta Şerife Bacı Hanımlar Konağı’nda hafıza güçlendirici ve unutkanlığa iyi gelen “Bil Bakalım” oyunu vardı. Kadınlar hem yarıştı hem de keyifli zaman geçirdi. 

Sincan’da Hanım Konakları; Selçuklu Hanımlar Konağı, Yenikent İlksan TOKİ Hanımlar Konağı, Evliya Çelebi Hanımlar Konağı, Zübeyde Hanım Hanımlar Konağı, Yavuz Sultan Selim Hanımlar Konağı, Şerife Bacı Hanımlar Konağı, Fatma Aliye Hanımlar Konağı, GOP Hanımlar Konağı, Temelli Hanımlar Konağı olmak üzere 9 noktada devam ediyor. 

Konaklarda; Pilates Eğitimi, Afet Bilgilendirme Eğitimi, Teknoloji Bağımlılığı Semineri, Madde Bağımlılığı İle Mücadele Semineri, Aile İçi İletişim Semineri, Vaize Sohbetleri, Mandala Eğitimleri, Biz Olma Sanatı, Mozaik Etkinliği gibi çok sayıda faaliyetler yer alıyor.

 

 

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27 Ara 2022 - 11:15 - Belediyeler

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